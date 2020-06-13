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В Китае при взрыве автоцистерны на шоссе погибли четыре человека
2020-06-13T14:53
чжэцзян
китай
в мире
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В Китае при взрыве автоцистерны на шоссе погибли четыре человека

14:28 13.06.2020 (обновлено: 14:53 13.06.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи в Китае
Автомобиль медицинской помощи в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль медицинской помощи в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Четыре человека погибли, не менее 50 пострадали в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян, сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел на шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 мск). Пока неизвестно, что стало причиной взрыва и что именно перевозилось в цистерне.
После взрыва цистерна пролетела как минимум несколько сотен метров, перелетев через трех и четырехэтажные здания. Взрывная волна была настолько сильной, что в некоторых частных домах поселка Даси, расположенного возле участка шоссе, где случилось ЧП, выбило стекла и двери.
Телеканал также сообщает, что многие здания в Даси были разрушены, включая здание фабрики, люди оказались под завалами. Место происшествия до сих пор окутано черным дымом, на шоссе и в населенном пункте горят многочисленные автомобили.
На место прибыли пожарные, спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.
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ЧжэцзянКитайВ мире
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