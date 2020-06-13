В Китае при взрыве автоцистерны на шоссе погибли четыре человека

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Четыре человека погибли, не менее 50 пострадали в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Четыре человека погибли, не менее 50 пострадали в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян , сообщает Центральное телевидение Китая

Инцидент произошел на шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 мск). Пока неизвестно, что стало причиной взрыва и что именно перевозилось в цистерне.

#BREAKING An oil tank truck reportedly caught fire and exploded on a highway in East China's Zhejiang province on Saturday, at least 4 killed and over 50 injured. pic.twitter.com/wzjS87IDx7 — China Daily (@ChinaDaily) June 13, 2020

После взрыва цистерна пролетела как минимум несколько сотен метров, перелетев через трех и четырехэтажные здания. Взрывная волна была настолько сильной, что в некоторых частных домах поселка Даси, расположенного возле участка шоссе, где случилось ЧП, выбило стекла и двери.

Телеканал также сообщает, что многие здания в Даси были разрушены, включая здание фабрики, люди оказались под завалами. Место происшествия до сих пор окутано черным дымом, на шоссе и в населенном пункте горят многочисленные автомобили.

На место прибыли пожарные, спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.