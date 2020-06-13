На востоке Китая на шоссе взорвалась автоцистерна

Автомобиль медицинской помощи в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 13 июн — РИА Новости. Автоцистерна в субботу взорвалась на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян, информации о жертвах и пострадавших не поступало, сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу. Пока не известно, что стало причиной взрыва и что именно перевозилось в цистерне.
На появившихся в социальных сетях видеороликах видно, что после взрыва цистерна пролетела как минимум несколько сотен метров, перелетев через трех- и четырехэтажные здания. Также на видеозаписях можно увидеть много горящих легковых автомобилей и поврежденные здания.
Место происшествия сначала было окутано белым, а потом черным дымом.
На место прибыли пожарные, спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.
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