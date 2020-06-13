На востоке Китая на шоссе взорвалась автоцистерна

Инцидент произошел в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу. Пока не известно, что стало причиной взрыва и что именно перевозилось в цистерне.

На появившихся в социальных сетях видеороликах видно, что после взрыва цистерна пролетела как минимум несколько сотен метров, перелетев через трех- и четырехэтажные здания. Также на видеозаписях можно увидеть много горящих легковых автомобилей и поврежденные здания.