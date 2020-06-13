В Белоруссии за сутки выявили 721 случай COVID-19

"Зарегистрированы 53 241 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 714 324 теста", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отмечается, "что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 303 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

По данным пресс-службы, "в Беларуси на 13 июня выздоровели и выписаны 29 111 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 1351 больше, чем днем ранее. Количество выписанных за минувшие сутки является максимальным с момента регистрации инфекции на территории страны.