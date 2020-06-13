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В Белоруссии за сутки выявили 721 случай COVID-19
2020-06-13T14:21
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, белоруссия, в мире

В Белоруссии за сутки выявили 721 случай COVID-19

14:05 13.06.2020 (обновлено: 14:21 13.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19  в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 721 до 53 241, умерли еще пять человек, всего скончались 303 пациента, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.
По данным на пятницу, число случаев COVID-19 в Белоруссии составляло 52 520, умерших - 298 пациентов. Министр здравоохранения республики Владимир Караник в четверг заявил, что ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в Белоруссии имеет положительную тенденцию, прирост новых случаев инфицирования замедлился после периода плато. На этой неделе прирост новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки снизился примерно до 700. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. Позже он призвал белорусскую систему здравоохранения готовиться к возможной второй волне инфекции.
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"Зарегистрированы 53 241 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 714 324 теста", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там отмечается, "что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 303 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
По данным пресс-службы, "в Беларуси на 13 июня  выздоровели и выписаны 29 111 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 1351 больше, чем днем ранее. Количество выписанных за минувшие сутки является максимальным с момента регистрации инфекции на территории страны.
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
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ВОЗ посчитала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьезной
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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