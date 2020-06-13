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На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов
2020-06-13T14:02
хантер байден
назар холодницкий
артем сытник
виктор шокин
джо байден
сша
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На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов

14:02 13.06.2020
3767
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДжозеф Байден
Джозеф Байден
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Джозеф Байден. Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в деле о предложении 6 миллионов долларов взятки руководству антикоррупционных органов Украины, заявил на брифинге руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. По одной из версий взятка предлагалась за закрытие дела относительно компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский. Три человека задержаны по делу о предложении взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого.
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
29 мая, 20:24
Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
"Давайте поставим точку в этом деле раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном деле не фигурируют", - сказал Холодницкий на брифинге.
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник добавил, что дело касается выдачи стабилизационного кредита Нацбанком Украины одному из банков.
В мае 2019 года занимавший должность генерального прокурора Украины Юрий Луценко заявил, что в распоряжении следователей есть распечатка о денежных переводах принадлежащей экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому фирмы Burisma гражданам США. По данным генпрокурора, компанией экс-министра руководили люди, "тесно связанные с высшим руководством США, в частности, вице-президентом и госсекретарем США".
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко перед встречей с журналистами. 16 января 2017
26 мая, 10:36
На Украине начали дело из-за прослушки разговора Байдена и Порошенко
Демократы в США ранее организовали процесс импичмента против президента Дональда Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп считал, что Байден-старший добился прекращения расследования против этой компании и увольнения бывшего тогда генпрокурором Украины Виктора Шокина. Руководство Burisma подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном получении лицензий на добычу недр. Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно.
9453024
Обсудить 1
Хантер БайденНазар ХолодницкийАртем СытникВиктор ШокинДжо БайденСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хахахаха......
13 июня, 14:36
Арсений Новиков
252256248000
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