На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов

В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. По одной из версий взятка предлагалась за закрытие дела относительно компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский. Три человека задержаны по делу о предложении взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого.