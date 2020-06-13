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На Сахалине выявили 20 новых случаев COVID-19
2020-06-13T13:59
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий лимаренко, сахалин, общество

На Сахалине выявили 20 новых случаев COVID-19

13:59 13.06.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн – РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки выявлена еще у 20 человек, общее число заболевших на Сахалине и Курилах выросло до 333, сообщил в субботу губернатор Валерий Лимаренко.

"Итого на 13 июня в Сахалинской области 333 случая заболевания, 89 выписаны с выздоровлением, 244 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.

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По данным оперштаба, новые пациенты инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ в основном заразились COVID-19 в результате контактов с ранее заболевшими людьми, у двоих коронавирус выявлен при обращении с симптомами ОРВИ.
В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 11 июня наличие отрицательного теста на коронавирус станет обязательным для всех прибывающих на Сахалин и Курилы. Возвращающимся домой жителям региона рекомендовано иметь аналогичный документ.
Кроме того, в субботу власти региона приняли решение по транзитникам, прилетающим на Сахалин и Курилы с материка. Если пассажир является жителем области и у него на руках есть справка с отрицательным результатом анализа на коронавирусную инфекцию, то он может заручиться добровольным согласием своих родственников, которые обеспечат ему домашнюю обсервацию. Родственники либо соглашаются на добровольную обсервацию вместе с приехавшим, либо обеспечивают ему проживание в любом изолированном помещении. Контролировать соблюдение режима самоизоляции будут главы муниципальных образований.
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