https://ria.ru/20200613/1572884857.html
На Сахалине выявили 20 новых случаев COVID-19
2020-06-13T13:59
2020-06-13T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий лимаренко
сахалин
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий лимаренко, сахалин, общество
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн – РИА Новости.
Коронавирусная инфекция за сутки выявлена еще у 20 человек, общее число заболевших на Сахалине и Курилах выросло до 333, сообщил в субботу губернатор Валерий Лимаренко
.
"Итого на 13 июня в Сахалинской области 333 случая заболевания, 89 выписаны с выздоровлением, 244 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.
По данным оперштаба, новые пациенты инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ в основном заразились COVID-19 в результате контактов с ранее заболевшими людьми, у двоих коронавирус выявлен при обращении с симптомами ОРВИ.
В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 11 июня наличие отрицательного теста на коронавирус станет обязательным для всех прибывающих на Сахалин и Курилы. Возвращающимся домой жителям региона рекомендовано иметь аналогичный документ.
Кроме того, в субботу власти региона приняли решение по транзитникам, прилетающим на Сахалин и Курилы с материка. Если пассажир является жителем области и у него на руках есть справка с отрицательным результатом анализа на коронавирусную инфекцию, то он может заручиться добровольным согласием своих родственников, которые обеспечат ему домашнюю обсервацию. Родственники либо соглашаются на добровольную обсервацию вместе с приехавшим, либо обеспечивают ему проживание в любом изолированном помещении. Контролировать соблюдение режима самоизоляции будут главы муниципальных образований.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф