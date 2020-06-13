На Сахалине выявили 20 новых случаев COVID-19

По данным оперштаба, новые пациенты инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ в основном заразились COVID-19 в результате контактов с ранее заболевшими людьми, у двоих коронавирус выявлен при обращении с симптомами ОРВИ.

В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 11 июня наличие отрицательного теста на коронавирус станет обязательным для всех прибывающих на Сахалин и Курилы. Возвращающимся домой жителям региона рекомендовано иметь аналогичный документ.

Кроме того, в субботу власти региона приняли решение по транзитникам, прилетающим на Сахалин и Курилы с материка. Если пассажир является жителем области и у него на руках есть справка с отрицательным результатом анализа на коронавирусную инфекцию, то он может заручиться добровольным согласием своих родственников, которые обеспечат ему домашнюю обсервацию. Родственники либо соглашаются на добровольную обсервацию вместе с приехавшим, либо обеспечивают ему проживание в любом изолированном помещении. Контролировать соблюдение режима самоизоляции будут главы муниципальных образований.