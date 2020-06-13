В России из-за коронавируса резко сократилось число разводов и браков

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число разводов в России в апреле на фоне коронавируса сократилось в годовом выражении на 74,4%, браков - на 40,5%, свидетельствуют данные Число разводов в России в апреле на фоне коронавируса сократилось в годовом выражении на 74,4%, браков - на 40,5%, свидетельствуют данные Росстата

Согласно статистике ведомства, в апреле зарегистрировано 33 787 браков против 56 818 годом ранее - снижение на 40,5%. Число разводов в апреле текущего года составило 13 783, за аналогичный период прошлого года их было зарегистрировано 53 740. Снижение на 74,4%.

"Браки и разводы – их регистрация в ЗАГСе и есть юридический факт. Если люди не дошли до ЗАГСа, то соответственно, брак или развод тоже не оформлены. Поэтому статистика по бракам и разводам есть в полном объеме", - рассказал в интервью телеканалу " Россия 24 " глава Росстата Павел Малков

По его словам, меньше всего свадеб в апреле было в Кабардино-Балкарии – всего 4,3% от показателя апреля прошлого года. Но есть пять регионов, где количество браков в апреле даже выросло: Курская, Пензенская, Липецкая и Воронежская области, Чувашия.

"Абсолютный лидер – Липецкая область , где количество браков в апреле выросло почти в 1,5 раза к апрелю прошлого года", - отметил Малков.

Говоря о статистике разводов глава Росстата указал, что в Мордовии, Омской и Владимирской областях количество разводов сократилось более чем в 10 раз.

"В целом получается, что браков в этом апреле было почти в 2,5 раза больше, чем разводов", - добавил Малков.

По данным Росстата, в январе-апреле 2020 года в России произошло снижение числа браков на 12,3% год к году: за первые четыре месяца текущего года в РФ зарегистрировано почти 190,5 тысячи браков против 217,1 тысячи за аналогичный период прошлого года. Что касается разводов, то их число в январе-апреле снизилось на 22,1% в годовом выражении (155,8 тысячи разводов за первые четыре месяца 2020 года против 199,9 тысячи в январе-апреле 2019 года).