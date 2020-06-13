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В России из-за коронавируса резко сократилось число разводов и браков
2020-06-13T16:08
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В России из-за коронавируса резко сократилось число разводов и браков

13:56 13.06.2020 (обновлено: 16:08 13.06.2020)
2864
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦеремония бракосочетания в условиях коронавируса
Церемония бракосочетания в условиях коронавируса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Церемония бракосочетания в условиях коронавируса
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число разводов в России в апреле на фоне коронавируса сократилось в годовом выражении на 74,4%, браков - на 40,5%, свидетельствуют данные Росстата.
Согласно статистике ведомства, в апреле зарегистрировано 33 787 браков против 56 818 годом ранее - снижение на 40,5%. Число разводов в апреле текущего года составило 13 783, за аналогичный период прошлого года их было зарегистрировано 53 740. Снижение на 74,4%.
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"Браки и разводы – их регистрация в ЗАГСе и есть юридический факт. Если люди не дошли до ЗАГСа, то соответственно, брак или развод тоже не оформлены. Поэтому статистика по бракам и разводам есть в полном объеме", - рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава Росстата Павел Малков.
По его словам, меньше всего свадеб в апреле было в Кабардино-Балкарии – всего 4,3% от показателя апреля прошлого года. Но есть пять регионов, где количество браков в апреле даже выросло: Курская, Пензенская, Липецкая и Воронежская области, Чувашия.
"Абсолютный лидер – Липецкая область, где количество браков в апреле выросло почти в 1,5 раза к апрелю прошлого года", - отметил Малков.
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Говоря о статистике разводов глава Росстата указал, что в Мордовии, Омской и Владимирской областях количество разводов сократилось более чем в 10 раз.
"В целом получается, что браков в этом апреле было почти в 2,5 раза больше, чем разводов", - добавил Малков.
По данным Росстата, в январе-апреле 2020 года в России произошло снижение числа браков на 12,3% год к году: за первые четыре месяца текущего года в РФ зарегистрировано почти 190,5 тысячи браков против 217,1 тысячи за аналогичный период прошлого года. Что касается разводов, то их число в январе-апреле снизилось на 22,1% в годовом выражении (155,8 тысячи разводов за первые четыре месяца 2020 года против 199,9 тысячи в январе-апреле 2019 года).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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