Прокуратура Молдавии передаст США материалы по делу Плахотнюка

КИШИНЕВ, 13 июня — РИА Новости. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии передаст властям США документы по делу олигарха Владимира Плахотнюка для его экстрадиции, сообщил в субботу пресс-секретарь генеральной прокуратуры Молдавии Эмил Гайтур.
Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло в середине мая сообщил, что Плахотнюку предъявлены новые обвинения в создании преступной группировки, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Суд Кишинева 22 мая выдал ордер на заочный арест Плахотнюка.
"Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов обвиняемого Владимира Плахотнюка и оставила в силе решение суда Кишинева, который выдал ордер на арест на 30 дней в отношении упомянутого. На этом этапе прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передаст властям США все материалы дела, касающиеся Владимира Плахотнюка, для его экстрадиции", - сообщил Гайтур на официальной странице генпрокуратуры в Facebook.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, 30 июля 2019 года отказался от мандата депутата. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в конце февраля этого года о том, что Плахотнюк находится в США. При этом США внесли Плахотнюка и его семью в санкционный список.