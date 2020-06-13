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Распространение нового коронавируса
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В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
2020-06-13T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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саратовская область
саратов
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В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

13:40 13.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Машина скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 13 июн - РИА Новости. Более 53% вновь выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией достигло 4480, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умерло 38 пациентов COVID-19.
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"В регионе зарегистрировано 118 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 29 контактных лиц, 88 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 63, с признаками ОРВИ - 39, с бессимптомным течением - 16", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших пятеро детей. Из числа новых случаев 54 зарегистрировали в Саратове, 12 - в Балаковском, семь - в Энгельсском, шесть - в Александрово-Гайском, пять - в Марксовском, по четыре - в Вольском, Дергачевском и Самойловском, три - в Федоровском, по два - в Ершовском, Новоузенском и Татищевском, по одному - еще в 13 районах области.
В штабе отметили, что из общего числа зараженных COVID-19, которое увеличилось до 4480 человек, выздоровели 2014, в том числе 34 - за последние сутки.
"На сегодняшний день в целом в регионе проведено 121,52 тысячи лабораторных исследований, из них за последние сутки - 3896", - уточняется в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьСаратовОбщество
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