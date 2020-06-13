В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

"В регионе зарегистрировано 118 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 29 контактных лиц, 88 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 63, с признаками ОРВИ - 39, с бессимптомным течением - 16", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.