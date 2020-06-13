https://ria.ru/20200613/1572884275.html
Росстат опубликовал статистику по смертности с января по апрель
2020-06-13T13:36
2020-06-13T15:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат)
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Естественная убыль населения России в январе-апреле 2020 года оставила 160,3 тысячи человек, следует из данных Росстата
.
Число умерших за январь-апрель текущего года составило 609,5 тысячи человек и снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8% (в январе-апреле 2019 года число умерших составило 626,7 тысячи).
Рождаемость в России в январе-апреле также снизилась – на 6,1% в годовом выражении. В январе-апреле 2020 года в России родилось 449,2 тысячи человек против 478,5 тысячи годом ранее.
Таким образом, естественная убыль населения в России в январе-апреле 2020 года составила 160,3 тысячи человек (годом ранее - 148,2 тысячи человек). По данным Росстата, в апреле в РФ родилось 110,9 тысячи человек против 120,6 тысячи в прошлом году (снижение на 8%). При этом умерло в апреле 2020 года 149,4 тысячи человек, тогда как за аналогичный период прошлого года года - 153,9 тысячи человек (снижение на 2,9%).
Росстат отдельно привел сведения за апрель по смертности, связанной с коронавирусной инфекцией. По данным статистического ведомства, в апреле в России COVID-19 стал основной причиной смерти 1660 человек, в том числе у 1270 человек вирус идентифицирован, у 390 человек - не идентифицирован.
Кроме того, Росстат приводит данные по числу умерших, когда причина смерти отнесена к прочим важным состояниям - 1052 случая, из них в 435 COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания; в 617 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.