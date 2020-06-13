Росстат опубликовал статистику по смертности с января по апрель

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Естественная убыль населения России в январе-апреле 2020 года оставила 160,3 тысячи человек, следует из данных Естественная убыль населения России в январе-апреле 2020 года оставила 160,3 тысячи человек, следует из данных Росстата

Число умерших за январь-апрель текущего года составило 609,5 тысячи человек и снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8% (в январе-апреле 2019 года число умерших составило 626,7 тысячи).

Рождаемость в России в январе-апреле также снизилась – на 6,1% в годовом выражении. В январе-апреле 2020 года в России родилось 449,2 тысячи человек против 478,5 тысячи годом ранее.

Таким образом, естественная убыль населения в России в январе-апреле 2020 года составила 160,3 тысячи человек (годом ранее - 148,2 тысячи человек). По данным Росстата, в апреле в РФ родилось 110,9 тысячи человек против 120,6 тысячи в прошлом году (снижение на 8%). При этом умерло в апреле 2020 года 149,4 тысячи человек, тогда как за аналогичный период прошлого года года - 153,9 тысячи человек (снижение на 2,9%).

Росстат отдельно привел сведения за апрель по смертности, связанной с коронавирусной инфекцией. По данным статистического ведомства, в апреле в России COVID-19 стал основной причиной смерти 1660 человек, в том числе у 1270 человек вирус идентифицирован, у 390 человек - не идентифицирован.

Кроме того, Росстат приводит данные по числу умерших, когда причина смерти отнесена к прочим важным состояниям - 1052 случая, из них в 435 COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания; в 617 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.