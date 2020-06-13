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В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов
2020-06-13T13:33
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
босния и герцеговина
косово
в мире
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луганская народная республика
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60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, босния и герцеговина, косово, в мире

В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов

13:33 13.06.2020
19817
© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
© РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил журналистам в субботу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"По данным разведки, 10 июня в зону ответственности ОТГ "Север" прибыла группа военнослужащих из состава британской частной военной компании (ЧВК) "Эринис", в состав которой входят бывшие служащие британских разведывательных управлений и спецподразделений", - сообщил Осадчий.
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Он уточнил, что группа прибыла для обучения и координации на местах действий личного состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" украинских силовиков. Прибывшие инструкторы специализируются на действиях по охране отдельных объектов, ликвидации протестной активности, а также вывозе и сопровождении лиц с территорий, охваченных беспорядками. По данным Народной милиции ЛНР, ранее представители ЧВК "Эринис" выполняли подобные мероприятия в Ираке, Афганистане, Боснии и Герцеговине, а также Косово.
"Ввиду отсутствия у украинского руководства намерений реализовывать мирный сценарий на юго-востоке страны, командование ВСУ усиливает штатные подразделения в зоне ООС представителями различных частных военных компаний, имеющих опыт боевых действий", - дополнил Осадчий.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаБосния и ГерцеговинаКосовоВ мире
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А что, в ЛНР снайперов не осталось? Пара удачных выстрелов и их ВСЕХ как ветром сдует!
13 июня, 13:37
Von Stirliz
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