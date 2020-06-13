В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов

ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил журналистам в субботу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"По данным разведки, 10 июня в зону ответственности ОТГ "Север" прибыла группа военнослужащих из состава британской частной военной компании (ЧВК) "Эринис", в состав которой входят бывшие служащие британских разведывательных управлений и спецподразделений", - сообщил Осадчий.
Он уточнил, что группа прибыла для обучения и координации на местах действий личного состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" украинских силовиков. Прибывшие инструкторы специализируются на действиях по охране отдельных объектов, ликвидации протестной активности, а также вывозе и сопровождении лиц с территорий, охваченных беспорядками. По данным Народной милиции ЛНР, ранее представители ЧВК "Эринис" выполняли подобные мероприятия в Ираке, Афганистане, Боснии и Герцеговине, а также Косово.
"Ввиду отсутствия у украинского руководства намерений реализовывать мирный сценарий на юго-востоке страны, командование ВСУ усиливает штатные подразделения в зоне ООС представителями различных частных военных компаний, имеющих опыт боевых действий", - дополнил Осадчий.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения