В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов

"По данным разведки, 10 июня в зону ответственности ОТГ "Север" прибыла группа военнослужащих из состава британской частной военной компании (ЧВК) "Эринис", в состав которой входят бывшие служащие британских разведывательных управлений и спецподразделений", - сообщил Осадчий.