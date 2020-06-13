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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572883815.html
В Румынии число случаев COVID-19 выросло до 21 679
2020-06-13T13:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
румыния
в мире
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коронавирус covid-19, воз, румыния, в мире

В Румынии число случаев COVID-19 выросло до 21 679

13:27 13.06.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 275, до 21 679, всего с начала пандемии умерли 1394 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 21 404 случаях заражения, 1380 из которых стали летальными.
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"На сегодня в Румынии подтверждено 21 679 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1394 человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 15,6 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
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