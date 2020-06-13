В Румынии число случаев COVID-19 выросло до 21 679

"На сегодня в Румынии подтверждено 21 679 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1394 человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.