https://ria.ru/20200613/1572883574.html
В Якутии преподавателя СВФУ заподозрили во взяточничестве
2020-06-13T13:17
2020-06-13T13:17
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
северо-восточный федеральный университет
якутск
происшествия
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республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), северо-восточный федеральный университет, якутск, происшествия
ЯКУТСК, 13 июн – РИА Новости.
Преподаватель Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ
) в Якутии задержан и помещен под домашний арест по подозрению в получении взятки от студентов за сдачу экзаменов, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК
по республике Анна Колесник.
Как отмечается в сообщении на сайте СУСК, уголовное дело завели по признакам получения взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ). Максимальная санкция - восемь лет лишения свободы.
Следствие заявляет, что в декабре 2019 года и в период с марта по май 2020 года преподаватель получил "денежные средства от студентов за сдачу экзаменов без фактического подтверждения усвоенных знаний по учетной дисциплине".
Колесник рассказала, что всего установлено четыре эпизода преступной деятельности.
"…Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается", - заявила Колесник.