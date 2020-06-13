В Якутии преподавателя СВФУ заподозрили во взяточничестве

Как отмечается в сообщении на сайте СУСК, уголовное дело завели по признакам получения взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ). Максимальная санкция - восемь лет лишения свободы.

Следствие заявляет, что в декабре 2019 года и в период с марта по май 2020 года преподаватель получил "денежные средства от студентов за сдачу экзаменов без фактического подтверждения усвоенных знаний по учетной дисциплине".