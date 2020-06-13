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Врио главы Чувашии пойдет на выборы самовыдвиженцем
2020-06-13T13:13
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
политика
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олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия), политика

Врио главы Чувашии пойдет на выборы самовыдвиженцем

13:13 13.06.2020
1077
© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваВрио главы Чувашии Олег Николаев
Врио главы Чувашии Олег Николаев
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Врио главы Чувашии Олег Николаев. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы республики в порядке самовыдвижения, сообщает пресс-служба главы региона.
Николаев объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Чувашской республики на предстоящих выборах во время рабочего совещания с районами и городами республики в субботу, 13 июня.
"Я принял решение для себя участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Очень надеюсь, что такая форма участия в выборах позволит максимально объединить все конструктивные силы Чувашской республики, в том числе политические партии. И мы вместе с вами сможем сделать много важных дел и быстро изменить ситуацию в республике", - цитирует пресс-служба слова Николаева.
Ранее сообщалось, что депутаты Госсовета Чувашии приняли решение о проведении выборов главы республики 13 сентября 2020 года.
Президент России Владимир Путин 29 января отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен Николаев.
Олег Николаев
29 января, 18:11
Биография Олега Николаева
641126
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Олег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)Политика
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