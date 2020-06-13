Врио главы Чувашии пойдет на выборы самовыдвиженцем

"Я принял решение для себя участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Очень надеюсь, что такая форма участия в выборах позволит максимально объединить все конструктивные силы Чувашской республики, в том числе политические партии. И мы вместе с вами сможем сделать много важных дел и быстро изменить ситуацию в республике", - цитирует пресс-служба слова Николаева.