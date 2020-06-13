В апреле COVID-19 стал основной причиной смерти 1660 человек в России

"Впервые мы опубликовали данные, которые характеризуют то, как в апреле фиксировалась причинам смертности от ковидной инфекции", - сказала она в эфире телеканала 360.

Голикова еще раз отметила, что в РФ есть полицевой учет всех рождений и смертей. По ее словам, есть два кода классификации, по которым смертность квалифицируется как смертность от коронавирусной инфекции. В официальной отчётности она разделена на две колонки – где заболевание идентифицировано полностью и случаи, где вирус, возможно, был, но не идентифицирован, тем не менее смерть отнесена к основному заболеванию и основной причине смертности – COVID.