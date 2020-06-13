Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572883358.html
В апреле COVID-19 стал основной причиной смерти 1660 человек в России
2020-06-13T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
воз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1200x0_80_0_0_ed988bc4d7882e3e07b2b9a34bcce218.jpg
https://ria.ru/20200613/1572883214.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572883358.html?chat_room_id=1572883358
Новости
ru-RU
378
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1200x0_80_0_0_ed988bc4d7882e3e07b2b9a34bcce218.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_404:0:1844:1080_1200x0_80_0_0_7ee5234d4ad76cd98259a7281bc7a98d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_584:0:1664:1080_1200x0_80_0_0_d1c2a72d4621adf48cfd5bba2f01cee2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, воз, общество

В апреле COVID-19 стал основной причиной смерти 1660 человек в России

13:11 13.06.2020
378
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коронавирус стал основной причиной смерти 1660 человек в апреле.

"Впервые мы опубликовали данные, которые характеризуют то, как в апреле фиксировалась причинам смертности от ковидной инфекции", - сказала она в эфире телеканала 360.

Врач у окна в госпитале COVID-19
Вчера, 13:07Распространение нового коронавируса
Голикова назвала регионы с самой большой смертностью пациентов с COVID-19
Голикова еще раз отметила, что в РФ есть полицевой учет всех рождений и смертей. По ее словам, есть два кода классификации, по которым смертность квалифицируется как смертность от коронавирусной инфекции. В официальной отчётности она разделена на две колонки – где заболевание идентифицировано полностью и случаи, где вирус, возможно, был, но не идентифицирован, тем не менее смерть отнесена к основному заболеванию и основной причине смертности – COVID.
"Эта цифра ещё может уточняться по результатам патологоанатомических вскрытий, но, скорее всего, по апрелю она уже будет малоподвижна, так как достаточное количество времени уже прошло", - добавила Голикова.
"Если взять эти две группы, которые нам рекомендует классифицировать ВОЗ, то количество смертей от COVID-а, когда это основная причина смерти, за апрель в России составило 1660", - уточнила она, отметив, что из них в 390 случаях коронавирус не подтверждён лабораторно, но скорее всего является причиной смерти.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
010024
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваВОЗОбщество
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Воробьев уточнил число умерших пациентов с COVID-19 в Подмосковье
Врач у окна в госпитале COVID-19
Голикова назвала регионы с самой большой смертностью пациентов с COVID-19
Врач в защитном костюме
В России летальность от коронавируса за апрель составила 1,6%
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова: уточнение причины смерти может коснуться 1052 случаев за апрель
Машина скорой медицинской помощи
Росстат опубликовал статистику по смертности с января по апрель
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
В России отметили снижение уровня смертности на 2,9%
Машина скорой медицинской помощи
В Республике Алтай выявили 15 новых случаев COVID-19
В больнице
В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Производственный корпус лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Голикова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19
Пустая больничная палата
В России за сутки умерли 114 человек с COVID-19
Татьяна Голикова: С конца марта по сегодняшний день прирост заболевших сократился в 16 раз.
Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России
Отдыхающие
В Ассоциации туроператоров оценили, когда можно будет планировать отпуск
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
На Москву приходится 88% прошедших тест на иммунитет к COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Москве выявили 1493 новых случая COVID-19
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Омане число случаев COVID-19 превысило 22 тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллионов, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
Лента новостейМолния