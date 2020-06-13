В апреле COVID-19 стал основной причиной смерти 1660 человек в России

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коронавирус стал основной причиной смерти 1660 человек в апреле.
"Впервые мы опубликовали данные, которые характеризуют то, как в апреле фиксировалась причинам смертности от ковидной инфекции", - сказала она в эфире телеканала 360.
Голикова еще раз отметила, что в РФ есть полицевой учет всех рождений и смертей. По ее словам, есть два кода классификации, по которым смертность квалифицируется как смертность от коронавирусной инфекции. В официальной отчётности она разделена на две колонки – где заболевание идентифицировано полностью и случаи, где вирус, возможно, был, но не идентифицирован, тем не менее смерть отнесена к основному заболеванию и основной причине смертности – COVID.
"Эта цифра ещё может уточняться по результатам патологоанатомических вскрытий, но, скорее всего, по апрелю она уже будет малоподвижна, так как достаточное количество времени уже прошло", - добавила Голикова.
"Если взять эти две группы, которые нам рекомендует классифицировать ВОЗ, то количество смертей от COVID-а, когда это основная причина смерти, за апрель в России составило 1660", - уточнила она, отметив, что из них в 390 случаях коронавирус не подтверждён лабораторно, но скорее всего является причиной смерти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф