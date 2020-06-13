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В Самарской области рассказали об умерших пациентах с COVID-19
2020-06-13T13:04
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самарская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, самарская область, общество

В Самарской области рассказали об умерших пациентах с COVID-19

13:04 13.06.2020
835
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 13 июн - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрированы 43 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В субботу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 114 человек с коронавирусом, в том числе трое - в Самарской области.
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"Всего в регионе 43 пациента скончались, в том числе две женщины - 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием, и 67 лет, страдавшая заболеванием  бронхолегочной системы, а также мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 146 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 84 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 43 человека заразились от ранее заболевших, у 19 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3694 случая заражения коронавирусом, 1847 человек выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьОбщество
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