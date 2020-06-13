https://ria.ru/20200613/1572883102.html
В Самарской области рассказали об умерших пациентах с COVID-19
2020-06-13T13:04
2020-06-13T13:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
самарская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, самарская область, общество
САМАРА, 13 июн - РИА Новости.
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области
, они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрированы 43 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В субботу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 114 человек с коронавирусом, в том числе трое - в Самарской области.
"Всего в регионе 43 пациента скончались, в том числе две женщины - 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием, и 67 лет, страдавшая заболеванием бронхолегочной системы, а также мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 146 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 84 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 43 человека заразились от ранее заболевших, у 19 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3694 случая заражения коронавирусом, 1847 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф