В Тверской области число пациентов с COVID-19 превысило 2,5 тысячи

"Со вчерашнего дня выздоровели 8 человек. Всего 1619 заболевших излечились от коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2569 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.