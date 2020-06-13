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Распространение нового коронавируса
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В Тверской области число пациентов с COVID-19 превысило 2,5 тысячи
2020-06-13T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
тверская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тверская область

В Тверской области число пациентов с COVID-19 превысило 2,5 тысячи

12:59 13.06.2020
113
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области превысило 2,5 тысячи, сообщает облправительство.
За сутки в Тверской области подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции.
"Со вчерашнего дня выздоровели 8 человек. Всего 1619 заболевших излечились от коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2569 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Умерли в регионе 50 пациентов с COVID-19, причем 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за весенние месяцы пандемии.
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Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТверская область
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