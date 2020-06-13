В Тверской области число пациентов с COVID-19 превысило 2,5 тысячи

ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области превысило 2,5 тысячи, сообщает облправительство.
За сутки в Тверской области подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции.
"Со вчерашнего дня выздоровели 8 человек. Всего 1619 заболевших излечились от коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2569 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Умерли в регионе 50 пациентов с COVID-19, причем 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за весенние месяцы пандемии.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.