В Свердловской области умерли еще два пациента с COVID-19

Состояние 88 госпитализированного оценивается как тяжелое, 76 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 569. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.