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В Свердловской области умерли еще два пациента с COVID-19
2020-06-13T12:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
свердловская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, свердловская область

В Свердловской области умерли еще два пациента с COVID-19

12:56 13.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, всего умерли 50 человек, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 50", - говорится в сообщении.
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За сутки в регионе зафиксировано 245 новых случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Асбеста, Артемовского и Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Ирбита, Красноуфимска, Краснотурьинска, Каменска-Уральского, Кировграда, Нижнего Тагила, Невьянского городского округа, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Среднеуральска, Режевского городского округа.
Всего в регионе зарегистрирован 9071 случай COVID-19, уточняет штаб.
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Состояние 88 госпитализированного оценивается как тяжелое, 76 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 569. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны 109 человек. Всего уральские врачи вылечили 4021 пациента, отмечает штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСвердловская область
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