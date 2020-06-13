Голикова: уточнение причины смерти может коснуться 1052 случаев за апрель

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя статистику Росстата, заявила, что уточнение причин смерти может коснуться 1052 случаев.
Она отметила, что в статистике есть группа, где коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие хронического заболевания, или не оказал влияние на хроническое заболевание, но был подтвержден тестом.
"И вот эти две колонки сегодня в сумме дают 1052 случая смерти. В тех случаях, когда речь идёт о влиянии на ускорение негативного развития хронического заболевания, – это 435 случаев, и когда не оказал COVID никакого влияния, но тест был положительным, – это 617 случаев. Как я уже сказала, в общей сумме это 1052. Вот эта колонка – 1052, в ней колонка 435, – это возможные будущие уточнения", - сказала Голикова в эфире телеканала 360.
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