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https://ria.ru/20200613/1572882792.html
Голикова: уточнение причины смерти может коснуться 1052 случаев за апрель
2020-06-13T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Голикова: уточнение причины смерти может коснуться 1052 случаев за апрель

12:54 13.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя статистику Росстата, заявила, что уточнение причин смерти может коснуться 1052 случаев.
Она отметила, что в статистике есть группа, где коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие хронического заболевания, или не оказал влияние на хроническое заболевание, но был подтвержден тестом.
"И вот эти две колонки сегодня в сумме дают 1052 случая смерти. В тех случаях, когда речь идёт о влиянии на ускорение негативного развития хронического заболевания, – это 435 случаев, и когда не оказал COVID никакого влияния, но тест был положительным, – это 617 случаев. Как я уже сказала, в общей сумме это 1052. Вот эта колонка – 1052, в ней колонка 435, – это возможные будущие уточнения", - сказала Голикова в эфире телеканала 360.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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