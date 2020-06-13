Голикова: уточнение причины смерти может коснуться 1052 случаев за апрель

"И вот эти две колонки сегодня в сумме дают 1052 случая смерти. В тех случаях, когда речь идёт о влиянии на ускорение негативного развития хронического заболевания, – это 435 случаев, и когда не оказал COVID никакого влияния, но тест был положительным, – это 617 случаев. Как я уже сказала, в общей сумме это 1052. Вот эта колонка – 1052, в ней колонка 435, – это возможные будущие уточнения", - сказала Голикова в эфире телеканала 360.