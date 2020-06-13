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Голикова рассказала о развитии инфекционной и санэпидслужбы в России
2020-06-13T12:53
татьяна голикова
владимир путин
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татьяна голикова, владимир путин, общество

Голикова рассказала о развитии инфекционной и санэпидслужбы в России

12:53 13.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о важности развития инфекционной и санитарно-эпидемиологической служб в России.
"Сейчас нам кажется, что есть необходимость некоторые вещи в рамках национального проекта ("Здравоохранение" - ред.), может быть, переосмыслить … наряду, наверное, с теми приоритетами, которые были обозначены в национальном проекте "Здравоохранение", серьезное внимание нужно уделить развитию инфекционной службы в России", - сказала Голикова на брифинге.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
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Она отметила, что традиционно это служба относится к полномочиям регионов, ее развитию не уделялось должного внимания. Тем не менее, когда в январе стало понятно, что инфекция будет развиваться, регионы заявили как мобилизованные сразу 40 тысяч коек, почти 50% от минимальной потребности.
По словам вице-премьера, развитие инфекционной службы означает переосмысление порядков, стандартов, клинических протоколов, препаратов, необходимых препаратов и оборудования. В проект общенационального плана дано предложение выделить развитие инфекционной службы отдельно.
Голикова добавила, что важно и дальнейшее развитие санэпидслужбы. Президент страны Владимир Путин дал поручение сформулировать предложения по ее дальнейшему развитию.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
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