Голикова рассказала о развитии инфекционной и санэпидслужбы в России

"Сейчас нам кажется, что есть необходимость некоторые вещи в рамках национального проекта ("Здравоохранение" - ред.), может быть, переосмыслить … наряду, наверное, с теми приоритетами, которые были обозначены в национальном проекте "Здравоохранение", серьезное внимание нужно уделить развитию инфекционной службы в России", - сказала Голикова на брифинге.