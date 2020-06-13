В России летальность от коронавируса за апрель составила 1,6%

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавируса по точно установленным случаям в России за апрель составляет 1,6%.
"Если соотнести показатели смертности по Российской Федерации за апрель с общим количеством выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, то в случае, когда основная причина смертности COVID уже четко идентифицирована, то в этом случае летальность за апрель по России составит 1,6%. А если даже всё сложить, и то, что не связано со случаями, когда COVID стал основной причиной смерти, то это 2,6%", - сказала Голикова на брифинге.
Она отметила, что на апрель пришлось вхождение в сложный процесс, Москва и Подмосковье предварительные данные за май озвучили, смертность выше, доктора и сейчас продолжают бороться за жизни людей, находящихся на искусственной вентиляции легких.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.