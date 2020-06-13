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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572882633.html
В России летальность от коронавируса за апрель составила 1,6%
2020-06-13T12:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова

В России летальность от коронавируса за апрель составила 1,6%

12:50 13.06.2020 (обновлено: 12:51 13.06.2020)
156
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в защитном костюме. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавируса по точно установленным случаям в России за апрель составляет 1,6%.
"Если соотнести показатели смертности по Российской Федерации за апрель с общим количеством выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, то в случае, когда основная причина смертности COVID уже четко идентифицирована, то в этом случае летальность за апрель по России составит 1,6%. А если даже всё сложить, и то, что не связано со случаями, когда COVID стал основной причиной смерти, то это 2,6%", - сказала Голикова на брифинге.
Она отметила, что на апрель пришлось вхождение в сложный процесс, Москва и Подмосковье предварительные данные за май озвучили, смертность выше, доктора и сейчас продолжают бороться за жизни людей, находящихся на искусственной вентиляции легких.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
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