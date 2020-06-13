Голикова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.

"В соответствии с поручением президента… правительством Российской Федерации был утвержден план-график разработки, государственной регистрации, в том числе с ускоренной процедурой, и запуска в промышленное производство вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Такой график был утвержден 29 мая", - сказала она на брифинге.

Голикова уточнила, что о графике доложено президенту, его контролируют. При этом в графике не учитываются вакцины, которые разрабатывает бизнес. Вице-премьер отметила, что разработкой вакцины занимаются 10 федеральных государственных бюджетных учреждения.

"Если говорить по срокам, то лидерами являются – лидерами, я говорю в тех случаях, когда вакцина ожидается с появлением в 2020 все-таки году – лидерами являются три учреждения", - сказал Голикова.

Она уточнила, что это Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт Гамалеи", который работает в сотрудничестве с 48-м институтом Минобороны РФ. Период проведения клинических исследований у них - июнь-август 2020 года, предполагаемый период госрегистрации – август, а промышленное производство - сентябрь.

Приблизительно так же по срокам идет Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, уточнила вице-премьер. На регистрацию они планируют подать в сентябре.

Еще одно учреждение — это Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Они планируют приступить к клиническим испытаниям в сентябре-декабре, а в октябре-декабре предоставить регистрационное досье, выйти на промышленное производство в декабре, добавила Голикова.