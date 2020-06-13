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Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по "Тройке"
2020-06-13T12:47
москва
московский метрополитен
общество
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москва, московский метрополитен, общество

Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по "Тройке"

12:47 13.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро в Москве
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
Ранее столичный дептранс пояснял, что москвичи смогут продлить проездной после 8 июня, даже если количество поездок в период режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня превысило 22, но при этом с 30 марта по 11 мая включительно было совершено не более восьми поездок.
Пассажир оплачивает проезд у турникета в метро
12 июня, 15:56
В дептрансе пояснили, кто сможет продлить проездные в Москве
"Пассажиры, которые не пользовались столичным городским транспортом из-за самоизоляции, смогут проверить в приложении "Метро Москвы" размер компенсации по их карте "Тройка". При этом пользователи смартфонов на операционной системе Android с NFC смогут продлить проездные онлайн. Новый сервис поможет сэкономить время и не обращаться в кассы метро или киоски "Мосгортранса", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с 12 июня можно продлить действие проездных на 60 поездок, а также проездных со сроком действия 30, 90 и 365 дней и билеты ТАТ в обновленном мобильном приложении. Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно обновить версию приложения "Метро Москвы".
Если проездной продлен некорректно, пассажиры могут обжаловать продление в мобильном приложении или обратиться в сервисный центр "Московский транспорт".
Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене
12 июня, 15:17
Москвичам рассказали, где и как можно продлить проездные
"Проверить доступные продления по транспортным картам смогут пользователи смартфонов на операционных системах iOS и Android. Записать дополнительные дни с помощью приложения смогут только владельцы мобильных устройств на базе Android. Обращаем внимание наших пассажиров, что действие билетов будет продлено, как только транспортная карта будет поднесена к NFC-считывателю телефона. Поэтому, если вы не планируете совершать поездки на столичном транспорте в ближайшее время, не стоит спешить тестировать новую функцию сервиса", - уточнили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.
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МоскваМосковский метрополитенОбщество
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