Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по "Тройке"

"Проверить доступные продления по транспортным картам смогут пользователи смартфонов на операционных системах iOS и Android. Записать дополнительные дни с помощью приложения смогут только владельцы мобильных устройств на базе Android. Обращаем внимание наших пассажиров, что действие билетов будет продлено, как только транспортная карта будет поднесена к NFC-считывателю телефона. Поэтому, если вы не планируете совершать поездки на столичном транспорте в ближайшее время, не стоит спешить тестировать новую функцию сервиса", - уточнили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.