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Шереметьево продлил приостановку работы поездов межтерминального метро
2020-06-13T12:39
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Шереметьево продлил приостановку работы поездов межтерминального метро

12:39 13.06.2020
2186
© РИА Новости / Владимир АстапковичЛюди около информационного баннера в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди около информационного баннера в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Люди около информационного баннера в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" продлил приостановку движения поездов межтерминального перехода ещё на месяц, до 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Ранее аэропорт сообщал, что движение поездов межтерминального перехода приостановлено с 16 мая по 1 июня из-за отсутствия трансферного пассажиропотока между терминальными комплексами. Потом аэропорт продлил приостановку до 14 июня.
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"До 15 июля", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, планируется ли продлевать сроки приостановки движения.
Аэропорт ранее сообщал, что для перемещения между северным (терминалы В, С) и южным (D, E, F, терминал "Аэроэкспресс") терминальными комплексами пассажиры могут выбрать один из альтернативных маршрутов с использованием общественного транспорта. Пассажиры могут воспользоваться экспресс-автобусами "Аэроэкспресс", курсирующими от станции метро "Ховрино". Автобус следует без дополнительных остановок по платной трассе напрямую до терминала В, время в пути составляет около 20 минут.
"Шереметьево" на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса ранее закрыл три терминала и ВПП-3.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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