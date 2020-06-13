https://ria.ru/20200613/1572882092.html
В США запустили ракету Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
2020-06-13T12:35
2020-06-13T21:56
риа наука
spacex falcon 9
космос - риа наука
наса
spacex
флорида
сша
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Sergey Prokchorov
58 спутников за один пуск! Абалдеть! А у Рогозина постоянные проблемы с разгонным блоком "фрегат"... Сколько страна денег не досчиталась из за этого Рогозина!!!
86
Владимир Врун-гель
какая связь между Гагариным и Россией? В России "Гагарина" появиться априори не может.Талантливый бизнесмен ребёнок чиновника может, а "Гагарин" не может. Можете вспомнить хоть один аналог "Гагарина" за последние 30 лет? Если спортсмены, из них кто не в думе давно заграницей.
84
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spacex falcon 9, космос - риа наука, наса, spacex, флорида, сша
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости.
Ракета-носитель Falcon 9
стартовала во Флориде с группой из 58 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX
ведет прямую трансляцию запуска.
Старт ракеты был дан в расчетные 5.21 по времени Восточного побережья США
(12.21 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Это девятая партия спутников Starlink, выводимая на орбиту, и третий полет для первой ступени Falcon 9, которая должна вновь совершить посадку на плавучую баржу в Атлантике вскоре после запуска.
В этот раз на эллиптическую земную орбиту будут выведены 58 спутников Starlink. По технологии SpaceX, приблизительно через 26 минут после старта спутники будут доставлены на промежуточную орбиту высотой до 367 километров. Затем на собственной тяге они поднимаются на более высокую орбиту для тестирования и после этого переходят на рабочую орбиту на высоте около 550 километров.
Помимо запуска аппаратов созвездия Starlink, Falcon 9 осуществляет в субботу запуск трех спутников зондирования Земли для компании Planet. Они будут выведены на орбиту до отделения аппаратов Starlink.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников - вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов.
Предыдущий запуск группы спутников Starlink состоялся 3 июня. Это был восьмой запуск по программе Starlink. Планируется, что десятая партия спутников Starlink будет запущена в конце июня.