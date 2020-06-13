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В США запустили ракету Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
2020-06-13T21:56
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В США запустили ракету Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink

12:35 13.06.2020 (обновлено: 21:56 13.06.2020)
11187
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 58 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Старт ракеты был дан в расчетные 5.21 по времени Восточного побережья США (12.21 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Это девятая партия спутников Starlink, выводимая на орбиту, и третий полет для первой ступени Falcon 9, которая должна вновь совершить посадку на плавучую баржу в Атлантике вскоре после запуска.
В этот раз на эллиптическую земную орбиту будут выведены 58 спутников Starlink. По технологии SpaceX, приблизительно через 26 минут после старта спутники будут доставлены на промежуточную орбиту высотой до 367 километров. Затем на собственной тяге они поднимаются на более высокую орбиту для тестирования и после этого переходят на рабочую орбиту на высоте около 550 километров.
Помимо запуска аппаратов созвездия Starlink, Falcon 9 осуществляет в субботу запуск трех спутников зондирования Земли для компании Planet. Они будут выведены на орбиту до отделения аппаратов Starlink.
Запуск ракеты Электрон со стартовой площадки в Новой Зеландии
Вчера, 09:05РИА Наука
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Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников - вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов.
Предыдущий запуск группы спутников Starlink состоялся 3 июня. Это был восьмой запуск по программе Starlink. Планируется, что десятая партия спутников Starlink будет запущена в конце июня.
94458311
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Популярные комментарии
58 спутников за один пуск! Абалдеть! А у Рогозина постоянные проблемы с разгонным блоком "фрегат"... Сколько страна денег не досчиталась из за этого Рогозина!!!
13 июня, 17:23
SPSergey Prokchorov
49062704
какая связь между Гагариным и Россией? В России "Гагарина" появиться априори не может.Талантливый бизнесмен ребёнок чиновника может, а "Гагарин" не может. Можете вспомнить хоть один аналог "Гагарина" за последние 30 лет? Если спортсмены, из них кто не в думе давно заграницей.
13 июня, 15:10
Владимир Врун-гель
53071905
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