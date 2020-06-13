https://ria.ru/20200613/1572881473.html
В Ингушетии вылечились более 80% пациентов с коронавирусом
2020-06-13T12:18
2020-06-13T12:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика ингушетия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 13 июн – РИА Новости.
Более 80% заразившихся коронавирусом в Ингушетии
уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии скончались 62 пациента с коронавирусом, в том числе муфтий республики.
"По результатам исследований выявлено 2550 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 40. Выздоровели за сутки 258 пациентов, всего 2113 пациентов", - говорится в сообщении.
По информации штаба, всего в регионе госпитализировано 374 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 204, из них 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5818 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 772 человека, в том числе на амбулаторном лечении - 540.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.