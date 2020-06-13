В Ингушетии вылечились более 80% пациентов с коронавирусом

Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото

Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

НАЛЬЧИК, 13 июн – РИА Новости. Более 80% заразившихся коронавирусом в Более 80% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии скончались 62 пациента с коронавирусом, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 2550 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 40. Выздоровели за сутки 258 пациентов, всего 2113 пациентов", - говорится в сообщении.

По информации штаба, всего в регионе госпитализировано 374 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 204, из них 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5818 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 772 человека, в том числе на амбулаторном лечении - 540.