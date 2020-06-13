Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572881213.html
Правительство Украины не разрешило возобновить работу кинотеатров
2020-06-13T12:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
верховная рада украины
воз
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:309:3091:2048_1200x0_80_0_0_9d82c1ca1d33fcb4b0d17b1122128174.jpg
https://ria.ru/20200612/1572870799.html
https://ria.ru/20200609/1572685506.html
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572881213.html?chat_room_id=1572881213
Новости
ru-RU
124
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:309:3091:2048_1200x0_80_0_0_9d82c1ca1d33fcb4b0d17b1122128174.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_250:0:2981:2048_1200x0_80_0_0_14e22a8f3937639765ab02ef09c6c5d0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_591:0:2639:2048_1200x0_80_0_0_9175856882b07f2cae78e7d2108dcec6.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, максим степанов, верховная рада украины, воз, украина, в мире

Правительство Украины не разрешило возобновить работу кинотеатров

12:12 13.06.2020
124
© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал. Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Кабмин Украины не позволил кинотеатрам возобновить работу из-за сложной эпидемиологической ситуации, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Кабмин Украины ранее разрешил открыть кинотеатры в рамках ослабления карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19, однако, по словам главы подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Павла Сушко, кинотеатры не смогли открыться из-за нехватки лент в прокате. Предварительной датой возобновления работы кинотеатров было 2 июля.
Горожане на одной из улиц в Одессе
12 июня, 23:19Распространение нового коронавируса
Главный санврач Украины объяснил рост заболеваемости COVID-19 в стране
"Мы ограничили деятельность кинотеатров во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть наши кинотеатры не открываются", - заявил Степанов на брифинге.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
Медик надевает защитный костюм
9 июня, 14:08Распространение нового коронавируса
В интернате на Украине произошла вспышка коронавируса
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня возобновлено внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов. По последним данным Минздрава, число выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 30 506, умерли 880 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
220010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВерховная Рада УкраиныВОЗУкраинаВ мире
Рекомендуем
Обращение Михаила Ефремова
Михаил Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП
Киев, Украина
НАТО предоставила Украине новый статус
Работа ДПС во время периода самоизоляции
В России 49 регионов снимают ограничения из-за коронавируса
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова
Севастополь
В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
Актер Михаил Ефремов выступил с обращением после ДТП
Михаил Ефремов выступил с видеообращением
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Семья Захарова не приняла извинений Ефремова
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Россиянам не придется собирать справки для получения пособий
На месте крушения легкомоторного самолета в Кинельском районе Самарской области
При падении самолета в Самарской области погибли два пилота
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19
Протесты в США
В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
Врач у окна в госпитале COVID-19
Голикова назвала регионы с самой большой смертностью пациентов с COVID-19
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России за сутки коронавирус выявили у 8706 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллионов, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
Лента новостейМолния