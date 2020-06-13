Правительство Украины не разрешило возобновить работу кинотеатров

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Кабмин Украины не позволил кинотеатрам возобновить работу из-за сложной эпидемиологической ситуации, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Кабмин Украины ранее разрешил открыть кинотеатры в рамках ослабления карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19, однако, по словам главы подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Павла Сушко, кинотеатры не смогли открыться из-за нехватки лент в прокате. Предварительной датой возобновления работы кинотеатров было 2 июля.
"Мы ограничили деятельность кинотеатров во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть наши кинотеатры не открываются", - заявил Степанов на брифинге.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня возобновлено внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов. По последним данным Минздрава, число выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 30 506, умерли 880 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
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