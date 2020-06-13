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https://ria.ru/20200613/1572880961.html
В Белоруссии новобранцы впервые приняли присягу без родных
2020-06-13T12:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии новобранцы впервые приняли присягу без родных

12:03 13.06.2020
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© РИА Новости / В. КиселевСолдаты
Солдаты
© РИА Новости / В. Киселев
Солдаты. Архивное фото
МИНСК, 13 июн - РИА Новости. В соединениях и воинских частях Вооруженных сил Белоруссии прошли торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением, впервые на церемонии не присутствовали родственники новобранцев из-за пандемии COVID-19, сообщила в субботу пресс-служба минобороны страны.
"В этот день клятву на верность родине произнесли более 3400 человек, призванных на срочную военную службу и службу в резерве", - говорится с сообщении.
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Отмечается, что более 1300 человек приняли присягу в крупнейшем учебном соединении Вооруженных сил – 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Здесь в торжественных мероприятиях принял участие министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Впервые церемония принятия военной присяги прошла без приглашения родных и близких новобранцев. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что в частях и соединениях по всей стране для родителей военнослужащих была организована прямая трансляция церемонии в интернете – на YouTube, а также в социальных сетях и мессенджерах.
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Число случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 52 520, умерли 298 пациентов. Министр здравоохранения республики Владимир Караник в четверг заявил, что ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в Белоруссии имеет положительную тенденцию, прирост новых случаев инфицирования замедлился после периода плато.
Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. Позже он призвал белорусскую систему здравоохранения готовиться к возможной второй волне инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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