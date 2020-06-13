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В Алтайском крае умерли еще два пациента с COVID-19
2020-06-13T12:01
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, алтайский край

В Алтайском крае умерли еще два пациента с COVID-19

12:01 13.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник в защитном костюме. Архивное фото
БАРНАУЛ, 13 июн - РИА Новости. Два заражённых коронавирусом жителя Алтайского края скончались за сутки, количество летальных исходов достигло 39, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Зарегистрировано 2 смертельных случая, один из которых от коронавируса и один отнесен к иным причинам. За весь период скончались – 39 взрослых, в том числе 21 случай от COVID-19, 16 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 67 инфицированных COVID-19. На 13 июня общее число заболевших составляет 2726 человек.
"Среди заболевших: Барнаул – 30 человек, Новоалтайск – 5, Рубцовск - 5, Первомайский район – 4, Косихинский район – 2, Кулундинский район – 2, Курьинский район – 2, Павловский район – 2 , Благовещенский район – 2 , Алейск – 2 , Камень-на-Оби, Бурлинский, Залесовский, Ключевской, Калманский, Ребрихинский, Смоленский, Тальменский, Топчихинский, Тогульский, Угловский районы - по одному", - сообщают в оперштабе.
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