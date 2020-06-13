https://ria.ru/20200613/1572880847.html
В Алтайском крае умерли еще два пациента с COVID-19
2020-06-13T12:01
2020-06-13T12:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
алтайский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, алтайский край
БАРНАУЛ, 13 июн - РИА Новости.
Два заражённых коронавирусом жителя Алтайского края
скончались за сутки, количество летальных исходов достигло 39, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Зарегистрировано 2 смертельных случая, один из которых от коронавируса и один отнесен к иным причинам. За весь период скончались – 39 взрослых, в том числе 21 случай от COVID-19, 16 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 67 инфицированных COVID-19. На 13 июня общее число заболевших составляет 2726 человек.
"Среди заболевших: Барнаул
– 30 человек, Новоалтайск
– 5, Рубцовск
- 5, Первомайский район
– 4, Косихинский район
– 2, Кулундинский район – 2, Курьинский район – 2, Павловский район – 2 , Благовещенский район
– 2 , Алейск
– 2 , Камень-на-Оби
, Бурлинский, Залесовский, Ключевской, Калманский, Ребрихинский, Смоленский, Тальменский, Топчихинский, Тогульский, Угловский районы - по одному", - сообщают в оперштабе.
Тридцать пять пациентов находятся в тяжёлом состоянии, на аппарате ИВЛ – 13. При этом 1470 человек закончили лечение, за прошедшие сутки выздоровели 143 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.