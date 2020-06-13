В Алтайском крае умерли еще два пациента с COVID-19

"Зарегистрировано 2 смертельных случая, один из которых от коронавируса и один отнесен к иным причинам. За весь период скончались – 39 взрослых, в том числе 21 случай от COVID-19, 16 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.