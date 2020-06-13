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"Газпром" прокомментировал пожар на своем газохранилище в Казани
2020-06-13T11:57
взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани
газпром
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

"Газпром" прокомментировал пожар на своем газохранилище в Казани

11:57 13.06.2020
1043
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар на газораспределительной станции в Казани
Пожар на газораспределительной станции в Казани
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Пожар на газораспределительной станции в Казани
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Компания "Газпром сжиженный газ" оказывает всестороннее содействие в ликвидации и расследовании причин пожара на своей газораспределительной станции в Казани, говорится в сообщении компании.
В пятницу вечером представитель экстренных служб региона информировал, что в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, после чего место ЧП охватил пожар. В МЧС России сообщали, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". Угрозы жилым домам нет. По данным минздрава Татарстана, один человек погиб, еще двое пострадали, они госпитализированы.
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Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. В субботу утром пожар был локализован.
"Сотрудники ООО "Газпром сжиженный газ" оказывают всестороннее содействие работающим на месте представителям оперативного штаба ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан и Казанского пожарно-спасательного гарнизона, следователям и следователям-криминалистам Следственного комитета РФ по республике Татарстан, а также сотрудникам Приволжского управления Ростехнадзора", - сообщила компания.
Отмечается, что возгорание и последующий взрыв произошёл на Казанской кустовой базе предприятия при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные.
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Взрыв и пожар на газораспределительной станции в КазаниГазпромМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
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