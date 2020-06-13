В Госдуму внесли проект о расширении действия закона о виноделии

Закон решает вопросы правового регулирования только в отношении одного продукта переработки винограда - вина. В результате этого производители винодельческой продукции могут столкнуться с ситуацией, при которой производство вина осуществляется по одной технологии, в то время как производство иной винодельческой продукции - коньяка, бренди, виноградной водки - по другой, в соответствии с требованиями закона "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".