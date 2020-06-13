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В Госдуму внесли проект о расширении действия закона о виноделии
2020-06-13T11:55
константин бахарев
госдума рф
экономика
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константин бахарев, госдума рф, экономика

В Госдуму внесли проект о расширении действия закона о виноделии

11:55 13.06.2020
502
© РИА Новости / Владимир АстапковичДубовые бочки для вызревания вина
Дубовые бочки для вызревания вина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дубовые бочки для вызревания вина
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается распространить действие закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" на всю винодельческую продукцию из российского винограда, в том числе коньяк, внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Автор проекта, депутат Госдумы Константин Бахарев поясняет, что 26 июня вступает в силу федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в РФ".
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Закон решает вопросы правового регулирования только в отношении одного продукта переработки винограда - вина. В результате этого производители винодельческой продукции могут столкнуться с ситуацией, при которой производство вина осуществляется по одной технологии, в то время как производство иной винодельческой продукции - коньяка, бренди, виноградной водки - по другой, в соответствии с требованиями закона "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
"Для обеспечения неразрывности правового регулирования виноградо-винодельческой отрасли России предлагается включить в понятийный аппарат закона определения винных дистиллятов и спиртов, бренди, виноградной водки и российского коньяка (только из российского винограда), и их классификацию, распространить предусмотренный законом режим защищенных наименований на всю винодельческую продукцию из российского винограда", - говорится в документе.
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Его автор уточняет, что проект также предусматривает распространение установленных законом требований к технологическим приемам, операциям и средствам на всю винодельческую продукцию с учетом особенностей, обусловленных технологией производства ее видов. Кроме того, проектом предлагается уточнить переходные положения для введения нового правового регулирования при производстве вина и иной винодельческой продукции.
"Закон в принятой редакции в качестве льготных переходных положений позволяет 3 года со дня вступления его в силу добавлять к готовому вину отечественное сусло для подслащивания в количестве не более 7% от общего объема, за исключением вин защищенных географических указаний и защищенных наименований мест происхождения. Законопроектом предлагается ввести 7-летний период разрешенного использования концентрированного виноградного сусла, концентрированного ректификованного виноградного сусла для подслащивания вина", - говорится в документе.
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Константин БахаревГосдума РФЭкономика
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