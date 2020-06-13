Ответственность владельца газохранилища в Казани застрахована в "Согазе"

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ответственность ООО "Газпром сжиженный газ" - владельца газового хранилища в Казани, на котором произошёл взрыв - застрахована по закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) в "Согазе", следует из базы данных Национального союза страховщиков ответственности (НССО).
В пятницу вечером представитель экстренных служб региона сообщил, что в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, после чего место ЧП охватил пожар. В МЧС России сообщали, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". Угрозы жилым домам нет. По данным минздрава Татарстана, один человек погиб, еще двое пострадали, они госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. В субботу утром пожар был локализован.
Договор ОСОПО предусматривает возмещение ущерба жизни (2 миллиона рублей за каждого погибшего и до 25 тысяч на погребение), здоровью (до 2 миллионов в зависимости от вреда) и имуществу третьих лиц (до 500 тысяч для физлиц и до 750 тысяч для юрлиц). Также возмещение платится физлицам, если вред был нанесен условиям их жизнедеятельности: месту проживания, транспортной доступности, санитарно-эпидемиологическому благополучию (до 200 тысяч рублей).