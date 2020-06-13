Ответственность владельца газохранилища в Казани застрахована в "Согазе"

Договор ОСОПО предусматривает возмещение ущерба жизни (2 миллиона рублей за каждого погибшего и до 25 тысяч на погребение), здоровью (до 2 миллионов в зависимости от вреда) и имуществу третьих лиц (до 500 тысяч для физлиц и до 750 тысяч для юрлиц). Также возмещение платится физлицам, если вред был нанесен условиям их жизнедеятельности: месту проживания, транспортной доступности, санитарно-эпидемиологическому благополучию (до 200 тысяч рублей).