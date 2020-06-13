Индия вышла на четвертое место по числу случаев COVID-19

Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия

Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия

© AP Photo / Rajanish Kakade Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 11,4 тысячи и составляет 308 993, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Италию и Испанию. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, тем самым Индия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших, опередив Великобританию

В пятницу сообщалось о 297 535 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 10,9 тысячи), днем ранее — о 286 579 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходят 141 842 человека, выздоровели 147 194 человека (6166 за сутки), умерли 8498 (396 за сутки).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания: 101 141 (3493 за сутки). На втором месте — штат Тамилнад , 40 698 заболевших (1982 за сутки). На третьем месте — столичный округ Дели , где выявлены 36 824 заболевших (2137 за сутки).

Ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.