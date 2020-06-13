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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572880185.html
Индия вышла на четвертое место по числу случаев COVID-19
2020-06-13T14:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индия
в мире
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коронавирус covid-19, индия, в мире

Индия вышла на четвертое место по числу случаев COVID-19

11:39 13.06.2020 (обновлено: 14:34 13.06.2020)
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© AP Photo / Rajanish KakadeЖенщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 11,4 тысячи и составляет 308 993, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, тем самым Индия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.
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В пятницу сообщалось о 297 535 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 10,9 тысячи), днем ранее — о 286 579 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 141 842 человека, выздоровели 147 194 человека (6166 за сутки), умерли 8498 (396 за сутки).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания: 101 141 (3493 за сутки). На втором месте — штат Тамилнад, 40 698 заболевших (1982 за сутки). На третьем месте — столичный округ Дели, где выявлены 36 824 заболевших (2137 за сутки).
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Ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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