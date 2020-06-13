Посол в Белграде назвал ключевые темы визита Лаврова в Сербию

"Сербия всегда будет иметь поддержку России в решении вопроса Косово. Он будет одним из ключевых в ходе визита Сергея Лаврова 18 июня, согласно нынешней подготовке визита", - заявил посол РФ в эфире национального телевидения Сербии.

Боцан-Харченко отметил, что это будет первый зарубежный визит российского министра иностранных дел после пандемии COVID-19," что является значимым символом".

По словам дипломата, в Москве есть обеспокоенность в связи с отсутствием предложений и готовности восстановить диалог между руководством Сербии и косовоалбанскими властями "на основании одинакового подхода к Белграду и Приштине". "С необходимым давлением на Приштину и с учетом и уважением интересов Сербии в рамках международного права и резолюции 1244 Совбеза ООН", - подчеркнул глава российского диппредставительства.