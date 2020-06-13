Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200613/1572880066.html
Посол в Белграде назвал ключевые темы визита Лаврова в Сербию
2020-06-13T11:36
александр боцан-харченко
ивица дачич
александр вучич
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сербия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1200x0_80_0_0_b01775d5d6a54b14a55e55a01f6384b2.jpg
https://ria.ru/20200610/1572773484.html
сербия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572880066.html?chat_room_id=1572880066
Новости
ru-RU
1991
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1200x0_80_0_0_b01775d5d6a54b14a55e55a01f6384b2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_129:0:2858:2047_1200x0_80_0_0_85649559919e1170510ab2239a323175.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_470:0:2517:2047_1200x0_80_0_0_acd18d31f0ac3a58960479e7ac276d18.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр боцан-харченко, ивица дачич, александр вучич, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сербия, политика

Посол в Белграде назвал ключевые темы визита Лаврова в Сербию

11:36 13.06.2020
1991
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 июн - РИА Новости. Вопрос самопровозглашенной республики Косово будет одним из ключевых в ходе предстоящего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Приезд министра иностранных дел России в Белград намечен на 18 июня. В ходе визита ожидаются его встречи с президентом страны Александром Вучичем и главой МИД Ивицей Дачичем.
"Сербия всегда будет иметь поддержку России в решении вопроса Косово. Он будет одним из ключевых в ходе визита Сергея Лаврова 18 июня, согласно нынешней подготовке визита", - заявил посол РФ в эфире национального телевидения Сербии.
Боцан-Харченко отметил, что это будет первый зарубежный визит российского министра иностранных дел после пандемии COVID-19," что является значимым символом".
Президент Сербии Александр Вучич
10 июня, 19:49
Вучич оценил стратегические отношения Сербии и России
По словам дипломата, в Москве есть обеспокоенность в связи с отсутствием предложений и готовности восстановить диалог между руководством Сербии и косовоалбанскими властями "на основании одинакового подхода к Белграду и Приштине". "С необходимым давлением на Приштину и с учетом и уважением интересов Сербии в рамках международного права и резолюции 1244 Совбеза ООН", - подчеркнул глава российского диппредставительства.
2720002
Обсудить 0
Александр Боцан-ХарченкоИвица ДачичАлександр ВучичСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СербияПолитика
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров 18 июня совершит первый зарубежный визит с начала пандемии
Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми
Премьер Ирака сообщил о готовившемся на него покушении
Члены Палаты представителей Конгресса США
В Кремле оценили действия американских политиков в период выборов
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Председатель комитета Государственной думы России по обороне Владимир Шаманов
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Повстанцы-хуситы
В Саудовской Аравии заявили, что сбили выпущенную хуситами ракету
Сенатор Олег Морозов
Сенатор рассказал об "обострении санкционной лихорадки" США
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
Сингапур и ЕС предупреждают США: "Не ставьте нам ультиматумов"
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Лавров и Шойгу посетят Турцию
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов
Протестующий против аннексии территорий Западного берега реки Иордан держит флаг Палестины перед израильскими военными
Историческая возможность или ошибка: в Израиле оценили планы по аннексии
Севастополь
В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллионов, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
Лента новостейМолния