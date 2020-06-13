Посол в Белграде назвал ключевые темы визита Лаврова в Сербию

БЕЛГРАД, 13 июн - РИА Новости. Вопрос самопровозглашенной республики Косово будет одним из ключевых в ходе предстоящего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Приезд министра иностранных дел России в Белград намечен на 18 июня. В ходе визита ожидаются его встречи с президентом страны Александром Вучичем и главой МИД Ивицей Дачичем.
"Сербия всегда будет иметь поддержку России в решении вопроса Косово. Он будет одним из ключевых в ходе визита Сергея Лаврова 18 июня, согласно нынешней подготовке визита", - заявил посол РФ в эфире национального телевидения Сербии.
Боцан-Харченко отметил, что это будет первый зарубежный визит российского министра иностранных дел после пандемии COVID-19," что является значимым символом".
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По словам дипломата, в Москве есть обеспокоенность в связи с отсутствием предложений и готовности восстановить диалог между руководством Сербии и косовоалбанскими властями "на основании одинакового подхода к Белграду и Приштине". "С необходимым давлением на Приштину и с учетом и уважением интересов Сербии в рамках международного права и резолюции 1244 Совбеза ООН", - подчеркнул глава российского диппредставительства.