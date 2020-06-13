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В Австралии около семи тысяч человек пришли на антирасистские акции
2020-06-13T11:35
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
скотт моррисон
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австралия
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мельбурн
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В Австралии около семи тысяч человек пришли на антирасистские акции

11:35 13.06.2020
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© REUTERS / STRINGERУчастники акции Black Lives Matter в Перте, Австралия
Участники акции Black Lives Matter в Перте, Австралия
© REUTERS / STRINGER
Участники акции Black Lives Matter в Перте, Австралия
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Около семи тысячи человек в нескольких городах Австралии принимают участие в демонстрациях в поддержку беженцев и движения Black Lives Matter, вступающего против насилия в отношении чернокожих людей, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.
Демонстрации и акции протеста прошли в Перте, Дарвине, Рокгемптоне, Брисбене и Мельбурне. Самая крупная акция в поддержку Black Lives Matter прошла в Перте – по предварительным данным, в ней приняли участие около 5 тысяч человек. Участники демонстрации носили маски и сохраняли между собой рекомендуемую дистанцию. В Дарвине на акцию протеста пришли около двух тысяч человек. В Брисбене, чтобы выразить поддержку находящимся в заключении беженцам, собрались около 100 человек, в Мельбурне - около 20 человек, в Сиднее - около 60.
Сотрудник полиции во Франции
12 июня, 00:23
Заявления главы МВД Франции о борьбе с расизмом вызвали протесты полиции
В пятницу полиция Сиднея предотвратила проведение акции протеста, связанной с движением Black Lives Matter. В прошлую субботу несколько десятков тысяч человек собрались в Австралии на акциях движения Black Lives Matter в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда. Организаторы демонстрации и волонтеры раздали участникам маски и предоставляют дезинфицирующие средства для рук.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что продолжение протестных акций неприемлемо, участники демонстраций, нарушающие постановления в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, должны привлекаться к ответственности.
Сотрудники полиции в США
11 июня, 05:28
СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
080133
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСкотт МоррисонМиннеаполисАвстралияСиднейМельбурнСШАВ мире
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