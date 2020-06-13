В Москве более 85% новых случаев COVID-19 младше 65 лет

"В столице подтверждено 1493 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 204 428 случаев коронавируса. 41% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% – от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, еще 4,6% – старше 80 лет. Также 8,2% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.