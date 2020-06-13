В Москве более 85% новых случаев COVID-19 младше 65 лет

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 85% новых выявленных с коронавирусом в Москве младше 65 лет, 8,2% среди них - дети, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.
"В столице подтверждено 1493 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 204 428 случаев коронавируса. 41% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% – от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, еще 4,6% – старше 80 лет. Также 8,2% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф