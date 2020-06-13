В Нагорном Карабахе число случаев COVID-19 достигло 78

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 78 граждан. Излечились 54 пациента", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолирован 91 житель, проведены 1284 теста. По данным штаба, три новых случая из 10 выявлены в карабахской столице, Степанакерте, остальные семь – Гадрутском районе.