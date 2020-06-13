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Распространение нового коронавируса
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В Нагорном Карабахе число случаев COVID-19 достигло 78
2020-06-13T11:28
распространение нового коронавируса
араик арутюнян
коронавирус covid-19
нагорный карабах
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сша
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араик арутюнян, коронавирус covid-19, нагорный карабах, воз, франция, сша, азербайджан, в мире

В Нагорном Карабахе число случаев COVID-19 достигло 78

11:28 13.06.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах
© РИА Новости
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Нагорный Карабах. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у десяти жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 78, сообщили в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.
Власти непризнанной республики по состоянию на 12 июня сообщали о 68 подтвержденных случаях COVID-19 и 43 выздоровевших пациентах.
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"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 78 граждан. Излечились 54 пациента", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолирован 91 житель, проведены 1284 теста. По данным штаба, три новых случая из 10 выявлены в карабахской столице, Степанакерте, остальные семь – Гадрутском районе.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что отрицательный тест на коронавирус станет обязательным условием для въезда в Карабах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАраик АрутюнянКоронавирус COVID-19Нагорный КарабахВОЗФранцияСШААзербайджанВ мире
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