В Кабардино-Балкарии умерли еще три пациента с COVID-19

Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией

НАЛЬЧИК, 13 июн - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 38, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 35 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончались три пациента – мужчина 1943 года рождения из поселка Залукокоаже, а также две женщины – жительница селения Исламей 1957 года рождения и жительница города Баксан 1962 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлен 81 новый случай COVID-19, общее число заболевших составило 3815. Выздоровели за сутки 12 человек, всего выздоровевших в регионе - 1886.

В госпиталях находятся 1220 человек, из которых 59 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1019 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 1933 человека, имевших контакты с зараженными людьми.