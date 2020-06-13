https://ria.ru/20200613/1572879757.html
В Кабардино-Балкарии умерли еще три пациента с COVID-19
2020-06-13T11:26
2020-06-13T11:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
баксан
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, баксан
НАЛЬЧИК, 13 июн - РИА Новости.
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии
за сутки, общее число умерших в республике выросло до 38, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 35 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончались три пациента – мужчина 1943 года рождения из поселка Залукокоаже, а также две женщины – жительница селения Исламей 1957 года рождения и жительница города Баксан 1962 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлен 81 новый случай COVID-19, общее число заболевших составило 3815. Выздоровели за сутки 12 человек, всего выздоровевших в регионе - 1886.
В госпиталях находятся 1220 человек, из которых 59 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1019 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 1933 человека, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.