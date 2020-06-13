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На Афоне загорелся лес
2020-06-13T11:43
афон (гора)
новости - религия и мировоззрение
греция
в мире
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афон (гора), новости - религия и мировоззрение, греция, в мире

На Афоне загорелся лес

11:22 13.06.2020 (обновлено: 11:43 13.06.2020)
668
© AP Photo / Petros GiannakourisСотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара
Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара
© AP Photo / Petros Giannakouris
Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара. Архивное фото
АФИНЫ, 13 июн - РИА Новости. Сильный пожар тушат в лесах в монашеской республике Афон в Греции, сообщает издание "Этнос".
Пожарная служба Греции сообщила в пятницу вечером о пожаре в лесной зоне на северной оконечности Афона. Туда немедленно были направлены 59 пожарных и 20 автомобилей, три группы пеших пожарных, три самолета и вертолёт пожарной авиации. С наступлением темноты авиация прекратила полеты.
Хотя взять под контроль огонь не удаётся, он находится на безопасном расстоянии от монастыря Хиландар, пишет издание.
"Скорее всего, пожар был вызван ударом молнии. Площадь пожара может превышать 800 стреммов (80 гектаров)", - говорится в сообщении.
Сейчас, по данным местного отделения гражданской защиты, интенсивность огня снизилась, никакой опасности для монастыря нет.
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Афон (гора)Новости - Религия и мировоззрениеГрецияВ мире
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