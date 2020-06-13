На Афоне загорелся лес

Пожарная служба Греции сообщила в пятницу вечером о пожаре в лесной зоне на северной оконечности Афона. Туда немедленно были направлены 59 пожарных и 20 автомобилей, три группы пеших пожарных, три самолета и вертолёт пожарной авиации. С наступлением темноты авиация прекратила полеты.