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Хирургическое отделение пермской больницы закрыли на карантин
2020-06-13T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермский край
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, общество

Хирургическое отделение пермской больницы закрыли на карантин

11:12 13.06.2020
807
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в больнице. Архивное фото
ПЕРМЬ, 13 июн - РИА Новости. Хирургическое отделение Добрянской районной больницы в Пермском крае закрыли на карантин после выявления коронавирусной инфекции у медработника, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"Хирургия закрыта на прием и выписку пациентов с 11 июня. В связи с выявлением у одного медицинского работника COVID-19", - говорится в сообщении.
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Также уточняется, что специалистами Роспотребнадзора установлены все люди, с которыми контактировал заболевший. У них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию.
На карантин отправлены 20 пациентов и шесть сотрудников больницы, они изолированы в отделении больницы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Еще 13 медработников находятся на домашнем карантине.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2580 человек, в том числе у 318 медиков, выздоровели 1503 пациента, 78 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пермский крайОбщество
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