Хирургическое отделение пермской больницы закрыли на карантин

"Хирургия закрыта на прием и выписку пациентов с 11 июня. В связи с выявлением у одного медицинского работника COVID-19", - говорится в сообщении.

На карантин отправлены 20 пациентов и шесть сотрудников больницы, они изолированы в отделении больницы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Еще 13 медработников находятся на домашнем карантине.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2580 человек, в том числе у 318 медиков, выздоровели 1503 пациента, 78 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи человек.