Хирургическое отделение пермской больницы закрыли на карантин

ПЕРМЬ, 13 июн - РИА Новости. Хирургическое отделение Добрянской районной больницы в Пермском крае закрыли на карантин после выявления коронавирусной инфекции у медработника, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"Хирургия закрыта на прием и выписку пациентов с 11 июня. В связи с выявлением у одного медицинского работника COVID-19", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что специалистами Роспотребнадзора установлены все люди, с которыми контактировал заболевший. У них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию.
На карантин отправлены 20 пациентов и шесть сотрудников больницы, они изолированы в отделении больницы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Еще 13 медработников находятся на домашнем карантине.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2580 человек, в том числе у 318 медиков, выздоровели 1503 пациента, 78 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф