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Путин поздравил главу Третьяковки с юбилеем
2020-06-13T11:09
культура
новости культуры
зельфира трегулова
владимир путин
третьяковская галерея
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новости культуры, зельфира трегулова, владимир путин, третьяковская галерея

Путин поздравил главу Третьяковки с юбилеем

11:09 13.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗельфираТрегулова
ЗельфираТрегулова
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЗельфираТрегулова. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову и отметил ее исключительную компетентность и творческий труд, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Исключительная компетентность и вдохновенный творческий труд позволили Вам добиться высокого профессионального признания, стать одним из наиболее авторитетных специалистов в сфере музейного дела – как в нашей стране, так и за её пределами", - приводятся в поздравлении слова президента.
Он отметил плодотворную работу Трегуловой на посту руководителя Третьяковской галереи и большой личный вклад в укрепление традиций просвещения и подвижнического служения искусству.
Руководитель одного из самых знаменитых и посещаемых музеев России - Государственной Третьяковской галереи - Зельфира Трегулова отмечает 13 июня 65-летний юбилей.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
12 июня, 13:00Культура
Зельфира Трегулова: культура не должна быть на периферии интересов страны
2121038
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КультураНовости культурыЗельфира ТрегуловаВладимир ПутинТретьяковская галерея
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