Путин поздравил главу Третьяковки с юбилеем

"Исключительная компетентность и вдохновенный творческий труд позволили Вам добиться высокого профессионального признания, стать одним из наиболее авторитетных специалистов в сфере музейного дела – как в нашей стране, так и за её пределами", - приводятся в поздравлении слова президента.