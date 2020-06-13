В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Число задержанных в Число задержанных в Гонконге участников демонстраций, приуроченных к годовщине массовых протестов против законопроекта об экстрадиции, достигло 43, говорится в заявлении полиции Гонконга.

В пятницу в Гонконге прошли демонстрации, приуроченные к годовщине первых крупных столкновений на протестах 12 июня 2019 года.

"По состоянию на субботу 00.30 по местному времени (пятница 19.30 мск) полиция задержала 43 человека, включая 28 мужчин и 15 женщин, за такие правонарушения как нанесение телесных повреждений, незаконные собрания, участие в несанкционированных собраниях, нарушение общественного порядка и ношение оружия", - говорится в заявлении на сайте полиции.

Подчеркивается, что полиция осуждает незаконные действия протестующих и предпримет решительные меры против преступников, а также привлечет их к ответственности.

В полиции сообщили также, что минувшей ночью некоторые участники протестов нарушали общественный порядок в нескольких районах города, в районе Монгкок некоторые из них бросали в стражей правопорядка с высоты тяжелые предметы. После нескольких предупреждений полиция начала разгонять демонстрации и осуществлять задержания.