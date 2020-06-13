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В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
2020-06-13T11:04
протесты в гонконге
гонконг
в мире
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протесты в гонконге, гонконг, в мире

В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43

11:04 13.06.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Протесты в Гонконге . Архивное фото
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Число задержанных в Гонконге участников демонстраций, приуроченных к годовщине массовых протестов против законопроекта об экстрадиции, достигло 43, говорится в заявлении полиции Гонконга.
В пятницу в Гонконге прошли демонстрации, приуроченные к годовщине первых крупных столкновений на протестах 12 июня 2019 года.
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"По состоянию на субботу 00.30 по местному времени (пятница 19.30 мск) полиция задержала 43 человека, включая 28 мужчин и 15 женщин, за такие правонарушения как нанесение телесных повреждений, незаконные собрания, участие в несанкционированных собраниях, нарушение общественного порядка и ношение оружия", - говорится в заявлении на сайте полиции.
Подчеркивается, что полиция осуждает незаконные действия протестующих и предпримет решительные меры против преступников, а также привлечет их к ответственности.
В полиции сообщили также, что минувшей ночью некоторые участники протестов нарушали общественный порядок в нескольких районах города, в районе Монгкок некоторые из них бросали в стражей правопорядка с высоты тяжелые предметы. После нескольких предупреждений полиция начала разгонять демонстрации и осуществлять задержания.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
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