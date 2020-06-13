В России снизилось число преступлений, совершенных мигрантами

"Вопреки высказанным рядом экспертов опасениям, в условиях действия ограничительных мер не зафиксировано роста криминальной активности мигрантов. Более того, продолжает сохраняться противоположная тенденция. Иностранными гражданами в мае совершено на 10,9% меньше преступлений, чем год назад", - сказала Волк.