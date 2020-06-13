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В России снизилось число преступлений, совершенных мигрантами
2020-06-13T11:03
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

В России снизилось число преступлений, совершенных мигрантами

11:03 13.06.2020
186
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Мигранты в мае совершили на 10,9% меньше преступлений в РФ, чем за аналогичный период год назад, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Вопреки высказанным рядом экспертов опасениям, в условиях действия ограничительных мер не зафиксировано роста криминальной активности мигрантов. Более того, продолжает сохраняться противоположная тенденция. Иностранными гражданами в мае совершено на 10,9% меньше преступлений, чем год назад", - сказала Волк.
По ее словам, число убийств в среде мигрантов снизилось на 20%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 1,8%, грабежей – на 2,9%, разбоев – на 12,7%.
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РоссияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
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