Пригожин прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Продюсер Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией " Говорит Москва " заявил, что штрафы за вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии должны быть "миллионные".

Так он прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова , в результате которого погиб человек. Как показала экспертиза, артист был пьян. Также в его крови нашли следы наркотиков.

Пригожин подчеркнул, что закон должен быть один для всех, вне зависимости от должности и места работы.

"Можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи, но нельзя оправдать пьянство за рулем. Я считаю, что штрафы должны быть миллионные", — пояснил продюсер.

Пригожин также задался вопросом, почему у Ефремова не забрали права.

"Он не первый раз, как выясняется, пьяный. Это вопрос к представителям ГАИ", — подчеркнул продюсер.

ДТП в центре Москвы

Вечером 8 мая на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ.

Пострадавший в ДТП водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц", согласно которой Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы, и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" — по ней актер проходит в качестве свидетеля. Суд поместил Ефремова под домашний арест до 9 августа.