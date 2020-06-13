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Пригожин прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова
2020-06-13T11:34
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
шоу-бизнес
иосиф пригожин
михаил ефремов
москва
происшествия
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Считаю что ДТП в пьяном виде со смертельным исходом должно рассматриваться как предумышленное убийство, и с пожизненным сроком.
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Забыл ручку бросить для убеждения...
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, шоу-бизнес, иосиф пригожин, михаил ефремов, москва, происшествия

Пригожин прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова

10:58 13.06.2020 (обновлено: 11:34 13.06.2020)
57052
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил, что штрафы за вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии должны быть "миллионные".
Так он прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек. Как показала экспертиза, артист был пьян. Также в его крови нашли следы наркотиков.
Пригожин подчеркнул, что закон должен быть один для всех, вне зависимости от должности и места работы.
"Можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи, но нельзя оправдать пьянство за рулем. Я считаю, что штрафы должны быть миллионные", — пояснил продюсер.
Пригожин также задался вопросом, почему у Ефремова не забрали права.
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"Он не первый раз, как выясняется, пьяный. Это вопрос к представителям ГАИ", — подчеркнул продюсер.

ДТП в центре Москвы

Вечером 8 мая на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ.
Пострадавший в ДТП водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц", согласно которой Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы, и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" — по ней актер проходит в качестве свидетеля. Суд поместил Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Актер записал посвященное ДТП видеообращение, в котором он попросил прощения у семьи погибшего, а также пообещал им помочь, если "примут и поймут". Ефремов также заявил, что непростительно садиться за рулем в пьяном виде, а также не знает, как жить дальше после случившегося.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияШоу-бизнесИосиф ПригожинМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Считаю что ДТП в пьяном виде со смертельным исходом должно рассматриваться как предумышленное убийство, и с пожизненным сроком.
13 июня, 13:15
АРАндрей Русский
6202005
Забыл ручку бросить для убеждения...
13 июня, 12:42
РБРуслан Браско
10700016
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