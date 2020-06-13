https://ria.ru/20200613/1572879038.html
Пригожин прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова
2020-06-13T10:58
2020-06-13T11:34
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
шоу-бизнес
иосиф пригожин
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155190/16/1551901670_0:101:3072:1829_1200x0_80_0_0_01bb105141cd6e55fcfb3bf2ee03ef43.jpg
https://ria.ru/20200613/1572875463.html
https://ria.ru/20200612/1572860913.html
Андрей Русский
Считаю что ДТП в пьяном виде со смертельным исходом должно рассматриваться как предумышленное убийство, и с пожизненным сроком.
69
Руслан Браско
Забыл ручку бросить для убеждения...
33
11
россия
москва
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572879038.html?chat_room_id=1572879038
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155190/16/1551901670_0:101:3072:1829_1200x0_80_0_0_01bb105141cd6e55fcfb3bf2ee03ef43.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155190/16/1551901670_341:0:3072:2048_1200x0_80_0_0_52737148373d690ea7bc4630f11d1982.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155190/16/1551901670_819:0:2867:2048_1200x0_80_0_0_c0a3dc4c18b4f362021ce7af8cd03d0f.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, шоу-бизнес, иосиф пригожин, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Продюсер Иосиф Пригожин
в беседе с радиостанцией "Говорит Москва
" заявил, что штрафы за вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии должны быть "миллионные".
Так он прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова
, в результате которого погиб человек. Как показала экспертиза, артист был пьян. Также в его крови нашли следы наркотиков.
Пригожин подчеркнул, что закон должен быть один для всех, вне зависимости от должности и места работы.
"Можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи, но нельзя оправдать пьянство за рулем. Я считаю, что штрафы должны быть миллионные", — пояснил продюсер.
Пригожин также задался вопросом, почему у Ефремова не забрали права.
"Он не первый раз, как выясняется, пьяный. Это вопрос к представителям ГАИ", — подчеркнул продюсер.
ДТП в центре Москвы
Вечером 8 мая на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов
за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ.
Пострадавший в ДТП водитель фургона Сергей Захаров
умер в больнице. Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц", согласно которой Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы, и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" — по ней актер проходит в качестве свидетеля. Суд поместил Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Актер записал посвященное ДТП видеообращение, в котором он попросил прощения у семьи погибшего, а также пообещал им помочь, если "примут и поймут". Ефремов также заявил, что непростительно садиться за рулем в пьяном виде, а также не знает, как жить дальше после случившегося.