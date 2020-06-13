В России в мае снизилось число семейно-бытовых конфликтов

"Число посягательств в сфере семейно-бытовых отношений сократилось на 13%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 28,2%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 24,7%, средней тяжести – на 13,3%, легкого вреда здоровью – на 14,5%", - сказала Волк.