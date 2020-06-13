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В России в мае снизилось число семейно-бытовых конфликтов
2020-06-13T10:57
россия
ирина волк
происшествия
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россия, ирина волк, происшествия

В России в мае снизилось число семейно-бытовых конфликтов

10:57 13.06.2020
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© Depositphotos / CandyBoxImagesСсора в семье
Ссора в семье
© Depositphotos / CandyBoxImages
Ссора в семье. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. МВД фиксирует снижение числа семейно-бытовых конфликтов в мае 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Число посягательств в сфере семейно-бытовых отношений сократилось на 13%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 28,2%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 24,7%, средней тяжести – на 13,3%, легкого вреда здоровью – на 14,5%", - сказала Волк.
По ее словам, также остаётся стабильной оперативная обстановка на улицах, где преступлений совершено на 16,4% меньше, чем в мае 2019 года.
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РоссияИрина ВолкПроисшествия
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