В России в мае снизилось число семейно-бытовых конфликтов

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. МВД фиксирует снижение числа семейно-бытовых конфликтов в мае 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Число посягательств в сфере семейно-бытовых отношений сократилось на 13%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 28,2%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 24,7%, средней тяжести – на 13,3%, легкого вреда здоровью – на 14,5%", - сказала Волк.
По ее словам, также остаётся стабильной оперативная обстановка на улицах, где преступлений совершено на 16,4% меньше, чем в мае 2019 года.