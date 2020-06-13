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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки коронавирус выявили у 8706 человек
2020-06-13T12:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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60
коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8706 человек

10:47 13.06.2020 (обновлено: 12:11 13.06.2020)
30104
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом, 114 человек умерли, 5271 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом у 2970 человек (34,1 процента) нет клинических проявлений.
Новые случаи выявили в 84 регионах, больше всего их в Москве — 1493. Еще 725 случаев зарегистрировали в Подмосковье, 262 — в Санкт-Петербурге, 245 — в Свердловской области, 228 — в Воронежской, 218 — в Нижегородской.
Меньше всего новых случаев в Севастополе — всего два, а в Еврейской автономной области их четыре.
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Днем ранее сообщалось о 8987 новых случаях COVID-19. В целом число инфицированных в России достигло 520 129. Умерли за все время 6829 человек, вылечились — 274 641.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 7,4 миллиона инфицированных, 418 тысяч из них умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 7,6 миллиона человек, 425 тысяч умерли, 3,6 миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — США (115 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Бразилия, Италия, Франция и Испания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Не верю.....
13 июня, 10:52
Арсений Новиков
9210410
Люди умирают. А вы все о своем!!!
13 июня, 11:22
АСАлексей Степанов
4143013
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