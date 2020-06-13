https://ria.ru/20200613/1572878649.html
В России за сутки коронавирус выявили у 8706 человек
2020-06-13T10:47
2020-06-13T12:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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Арсений Новиков
Не верю.....
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Алексей Степанов
Люди умирают. А вы все о своем!!!
25
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом, 114 человек умерли, 5271 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом у 2970 человек (34,1 процента) нет клинических проявлений.
Новые случаи выявили в 84 регионах, больше всего их в Москве — 1493. Еще 725 случаев зарегистрировали в Подмосковье, 262 — в Санкт-Петербурге, 245 — в Свердловской области, 228 — в Воронежской, 218 — в Нижегородской.
Меньше всего новых случаев в Севастополе — всего два, а в Еврейской автономной области их четыре.
Днем ранее сообщалось о 8987 новых случаях COVID-19. В целом число инфицированных в России достигло 520 129. Умерли за все время 6829 человек, вылечились — 274 641.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ
, всего насчитывается 7,4 миллиона инфицированных, 418 тысяч из них умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса
, COVID-19 заболели 7,6 миллиона человек, 425 тысяч умерли, 3,6 миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — США (115 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Бразилия, Италия, Франция и Испания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.