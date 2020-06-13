Япония внедрит приложение для выявления круга заболевших COVID-19

Приложение на смартфоне будет сканировать такие же приложения, установленные на других смартфонах, если люди будут находиться на расстояние ближе 1 метра в течение 15 и более минут. Затем если у кого-то из них будет обнаружен COVID-19 и он отметит это в приложении, то всем, кто контактировал с ним на близком расстоянии в течение последний 14 дней, будут разосланы сообщения о риске заражения. Для соблюдения тайны частной жизни, все пользователи останутся друг для друга анонимными. Если же у кого-то из адресатов будут симптомы простуды, приложение подберет ему ближайшее специализированное медицинское учреждение.