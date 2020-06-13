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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572878371.html
Япония внедрит приложение для выявления круга заболевших COVID-19
2020-06-13T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
осака (префектура)
япония
токио
в мире
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коронавирус covid-19, осака (префектура), япония, токио, в мире

Япония внедрит приложение для выявления круга заболевших COVID-19

10:37 13.06.2020 (обновлено: 10:38 13.06.2020)
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© Depositphotos / Lenets_TatsianaМобильный телефон
Мобильный телефон
© Depositphotos / Lenets_Tatsiana
Мобильный телефон. Архивное фото
ТОКИО, 13 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения намерено внедрить приложение, которое позволит выявить круг возможных зараженных новым типом коронавирусной инфекции, сообщил телеканал NHK.
Приложение на смартфоне будет сканировать такие же приложения, установленные на других смартфонах, если люди будут находиться на расстояние ближе 1 метра в течение 15 и более минут. Затем если у кого-то из них будет обнаружен COVID-19 и он отметит это в приложении, то всем, кто контактировал с ним на близком расстоянии в течение последний 14 дней, будут разосланы сообщения о риске заражения. Для соблюдения тайны частной жизни, все пользователи останутся друг для друга анонимными. Если же у кого-то из адресатов будут симптомы простуды, приложение подберет ему ближайшее специализированное медицинское учреждение.
Одновременно с этим в японских префектурах получило распространение оповещение о возможном заражении через QR–код. Новатором этого начинания выступила префектура Осака, сейчас ее опыт перенимают в Токио, Канагаве и других префектурах. Каждому учреждению, музею, ресторану выдается его индивидуальный код. Посетитель сканирует его на смартфон и регистрирует адрес электронной почты. Если становится известно, что одновременно с ним в помещении находился человек, у которого впоследствии был выявлен COVID-19 ему приходит оповещение по электронной почте. Система работает на добровольных началах.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Осака (префектура)ЯпонияТокиоВ мире
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