В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 827

ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло за сутки на 30 человек, до 827, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 797 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной сеспублике выявлено 30 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 13 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 827. На лечении 580 пациентов, выписаны - 209 человек, летальных случаев - 38", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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