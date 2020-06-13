Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572878264.html
В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 827
2020-06-13T10:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:3:1036:586_1200x0_80_0_0_536cbe042e682eefb156481b0eb03f42.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572682223.html
донецкая народная республика
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572878264.html?chat_room_id=1572878264
Новости
ru-RU
695
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:3:1036:586_1200x0_80_0_0_536cbe042e682eefb156481b0eb03f42.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_127:0:911:588_1200x0_80_0_0_e670e4be6f066c99af1ecdf546313a09.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_225:0:813:588_1200x0_80_0_0_bca46c0f5b748b693df0aa2fadeb5c03.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 827

10:31 13.06.2020
695
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло за сутки на 30 человек, до 827, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 797 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
Агаровая пластина с растущими микробами
11 июня, 08:00
Краткая энциклопедия эпидемий. ТЕСТБоитесь коронавируса? Правильно, ведь он очень заразный! Но такая напасть не нова, да и пострашнее были. Проверьте, насколько хорошо вы знаете историю болезней, которые угрожали человечеству.
"За последние сутки в Донецкой народной сеспублике выявлено 30 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 13 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 827. На лечении 580 пациентов, выписаны - 209 человек, летальных случаев - 38", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
100203
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
Рекомендуем
Украинские военные
В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия за сутки
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов
Пункт пропуска Станица Луганская
В Донбассе еще одна группа людей пересекла КПП, закрытый из-за COVID-19
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В ДНР число случаев заражения коронавирусом выросло до 797
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Мужчина умер от сердечного приступа на пункте пропуска в Донбассе
Украинские военные
В ДНР заявили об уничтожении огневой точки силовиков
Нагорный Карабах
В Нагорном Карабахе число случаев COVID-19 достигло 78
Встреча и дезинфекция гумконвоя от Красного креста в Донецке
В ДНР число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 775
Горожане на одной из улиц в Одессе
На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч
Украинский военный
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Скорая помощь в Афганистане
Почти 90 жителей Афганистана погибли при нападениях талибов за две недели
Пункт пропуска Станица Луганская
Линию соприкосновения в Донбассе будут пересекать по спискам
Российские и турецкие военные в Сирии
Россия за сутки зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
В Совфеде не исключили, что Киев готовит "обнуление" Минских соглашений
Железная дорога
На КрасЖД восстановили нарушенное из-за паводков движение поездов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллионов, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
Лента новостейМолния