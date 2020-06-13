В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 827

Краткая энциклопедия эпидемий. ТЕСТ Боитесь коронавируса? Правильно, ведь он очень заразный! Но такая напасть не нова, да и пострашнее были. Проверьте, насколько хорошо вы знаете историю болезней, которые угрожали человечеству.