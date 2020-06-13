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Муцениеце обратилась к Прилучному в Instagram
2020-06-13T15:08
культура
россия
агата муцениеце
павел прилучный
шоу-бизнес
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60
россия, агата муцениеце, павел прилучный, шоу-бизнес

Муцениеце обратилась к Прилучному в Instagram

10:32 13.06.2020 (обновлено: 15:08 13.06.2020)
36300
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Агата Муцениеце
Актриса Агата Муцениеце
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Актриса Агата Муцениеце опубликовала видеообращение в Instagram, в котором выразила благодарность своему бывшему мужу Павлу Прилучному.

"Сегодня "День спасибо". И я бы хотела сказать спасибо Паше за то, что научил меня любить. Только благодаря ему я поняла, что действительно могу любить другого человека", — рассказала она.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. У них родились сын и дочь. В феврале пара объявила о разводе, объяснив, что это их обоюдное решение. Несмотря на окончание отношений, пара не разъехалась.
В апреле Муцениеце рассказала о насилии со стороны мужа, однако объяснила, что не считает себя врагом Прилучного и надеется на то, что его "ментальное и физическое здоровье" придет в норму. Актер отказался комментировать эти обвинения.
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КультураРоссияАгата МуцениецеПавел ПрилучныйШоу-бизнес
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Кто эти люди и зачем о них писать?
13 июня, 10:36
Адам Ваксель
4310005
это киноартисты-соратники ефремова.
13 июня, 10:41
ДОДмитрий Олейник
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