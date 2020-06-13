Муцениеце обратилась к Прилучному в Instagram

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Актриса Агата Муцениеце опубликовала видеообращение в Instagram, в котором выразила благодарность своему бывшему мужу Павлу Прилучному.
"Сегодня "День спасибо". И я бы хотела сказать спасибо Паше за то, что научил меня любить. Только благодаря ему я поняла, что действительно могу любить другого человека", — рассказала она.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. У них родились сын и дочь. В феврале пара объявила о разводе, объяснив, что это их обоюдное решение. Несмотря на окончание отношений, пара не разъехалась.
В апреле Муцениеце рассказала о насилии со стороны мужа, однако объяснила, что не считает себя врагом Прилучного и надеется на то, что его "ментальное и физическое здоровье" придет в норму. Актер отказался комментировать эти обвинения.
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