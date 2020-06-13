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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200613/1572877794.html
В Москве более 40 деревьев упали из-за непогоды
2020-06-13T10:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
погода
петр бирюков
москва
общество
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погода, петр бирюков, москва, общество

В Москве более 40 деревьев упали из-за непогоды

10:18 13.06.2020 (обновлено: 10:26 13.06.2020)
468
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дождь в Москве
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Больше 40 деревьев упали в Москве из-за непогоды, обошлось без пострадавших и подтоплений, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил РИА Новости, что за сутки в Москве выпало 22 миллиметра осадков, а их месячная норма в июне уже превышена на 16%.
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"По данным на 09.30 мск, зафиксировано 42 случая падения деревьев, больше всего - в Восточном и Северо-Западном административных округах, подтоплений не допущено. Пострадавших нет. Городскими службами были оперативно приняты меры по ликвидации последствий непогоды", - цитируют в пресс-службе слова Бирюкова.
Отмечается, что в работах по ликвидации последствий непогоды участвовали 155 сотрудников комплекса городского хозяйства и свыше 50 единиц коммунальной техники.
Ранее из-за сильного ветра, грозы и ливня городские службы были переведены в режим повышенной готовности. В комплексе городского хозяйства призвали москвичей быть внимательнее на улице, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Попутали берега: как Москва переживала самые крупные наводнения
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Несмотря на майские дожди, городская система водоотведения справилась со сверхнормативным количеством осадков. Как отметили в "Мосводостоке", все заявки по скоплениям воды, которые поступали в центральную диспетчерскую службу компании, оперативно отработаны. На каждый адрес была направлена аварийная бригада для проведения необходимых работ.

Дождь в Москве
1 из 8

Несмотря на майские дожди, городская система водоотведения справилась со сверхнормативным количеством осадков. Как отметили в "Мосводостоке", все заявки по скоплениям воды, которые поступали в центральную диспетчерскую службу компании, оперативно отработаны. На каждый адрес была направлена аварийная бригада для проведения необходимых работ.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, аварийные службы ГБУ "Автомобильные дороги", "Мосводоканала" и "Мосводостока" работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад. При этом все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

Дождь в Москве
2 из 8

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, аварийные службы ГБУ "Автомобильные дороги", "Мосводоканала" и "Мосводостока" работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад. При этом все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости

Гораздо внушительней стихия прошлась по городу более 100 лет назад, когда в апреле 1908 года в результате разлива Москвы-реки и Яузы уровень воды поднялся на 9 метров. В итоге была затоплена пятая часть города. В память об этом событии на доме №4, строение 1 по Якиманской набережной установлена табличка, отмечающая предельный уровень при наводнении.

Бульвар в Москве затоплен водой. Наводнение 1908 года
3 из 8

Гораздо внушительней стихия прошлась по городу более 100 лет назад, когда в апреле 1908 года в результате разлива Москвы-реки и Яузы уровень воды поднялся на 9 метров. В итоге была затоплена пятая часть города. В память об этом событии на доме №4, строение 1 по Якиманской набережной установлена табличка, отмечающая предельный уровень при наводнении.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / М. Парийский

Наводнение продолжалось пять дней. Почти 100 километров улиц и переулков ушли под воду. Из полуторамиллионного населения города пострадало около 200 тысяч. Было разрушено и повреждено 25 тысяч построек. Жителей столицы развозили лодочники, а состоятельные граждане брали судна в прокат и катались.

Наводнение в Москве в апреле 1908 года. Улица Полянка. Репродукция
4 из 8

Наводнение продолжалось пять дней. Почти 100 километров улиц и переулков ушли под воду. Из полуторамиллионного населения города пострадало около 200 тысяч. Было разрушено и повреждено 25 тысяч построек. Жителей столицы развозили лодочники, а состоятельные граждане брали судна в прокат и катались.

© РИА Новости / М. Парийский
© РИА Новости / Лев Поликашин

Следующие наводнения немного уступали бедствию 1908 года. С 20 по 22 апреля 1926 года, одновременно с максимальным напором паводковых вод, на столицу и окрестности обрушились мощные ливни. Москва-река поднялась почти на 8 метров, затопив кварталы Замоскворечья и Хамовников. Последнее крупное наводнение на Москве-реке в черте города произошло в 1931 году, когда воды поднялась до отметки 6,8 метра. Дальнейшие потопы уже таких масштабов не имели.

Городской транспорт движется по затопленным улицам города
5 из 8

Следующие наводнения немного уступали бедствию 1908 года. С 20 по 22 апреля 1926 года, одновременно с максимальным напором паводковых вод, на столицу и окрестности обрушились мощные ливни. Москва-река поднялась почти на 8 метров, затопив кварталы Замоскворечья и Хамовников. Последнее крупное наводнение на Москве-реке в черте города произошло в 1931 году, когда воды поднялась до отметки 6,8 метра. Дальнейшие потопы уже таких масштабов не имели.

© РИА Новости / Лев Поликашин
© РИА Новости / Лев Поликашин

В середине XX века в Подмосковье были сооружены Истринское, Можайское, Рузское и Озернинское водохранилища, которые регулировали речные стоки. После этого крупные разливы на Москве-реке прекратились.

8 июня 1966 года на Москву обрушился сильнейший дождь
6 из 8

В середине XX века в Подмосковье были сооружены Истринское, Можайское, Рузское и Озернинское водохранилища, которые регулировали речные стоки. После этого крупные разливы на Москве-реке прекратились.

© РИА Новости / Лев Поликашин
© РИА Новости / Владимир Костюков

Кроме Москвы-реки, из берегов выходили и другие реки в черте города. Яуза неоднократно затапливала прилегающие к ней улицы. Кроме весенних паводков и дождей, дополнительной причиной наводнений были кирпичные мосты через нее в виде сводчатых труб недостаточного сечения. Весенние наводнения на Яузе происходили в 1951, 1952, 1955 и 1957 годах. Позднее взамен старых были сооружены высокие железобетонные мосты, а берега реки укрепили железобетонными стенками.

Автомобиль движется по Красногвардейскому бульвару после дождя в Москве
7 из 8

Кроме Москвы-реки, из берегов выходили и другие реки в черте города. Яуза неоднократно затапливала прилегающие к ней улицы. Кроме весенних паводков и дождей, дополнительной причиной наводнений были кирпичные мосты через нее в виде сводчатых труб недостаточного сечения. Весенние наводнения на Яузе происходили в 1951, 1952, 1955 и 1957 годах. Позднее взамен старых были сооружены высокие железобетонные мосты, а берега реки укрепили железобетонными стенками.

© РИА Новости / Владимир Костюков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В последние годы Москва не превращается в аналог российской Венеции благодаря городской системе ливневой канализации. Уличный сток, попадая в нее, проходит несколько ступеней очистки и только после этого сбрасывается в столичные реки.

В Москве возобновили работу парки
8 из 8

В последние годы Москва не превращается в аналог российской Венеции благодаря городской системе ливневой канализации. Уличный сток, попадая в нее, проходит несколько ступеней очистки и только после этого сбрасывается в столичные реки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 8

Несмотря на майские дожди, городская система водоотведения справилась со сверхнормативным количеством осадков. Как отметили в "Мосводостоке", все заявки по скоплениям воды, которые поступали в центральную диспетчерскую службу компании, оперативно отработаны. На каждый адрес была направлена аварийная бригада для проведения необходимых работ.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 8

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, аварийные службы ГБУ "Автомобильные дороги", "Мосводоканала" и "Мосводостока" работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад. При этом все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 8

Гораздо внушительней стихия прошлась по городу более 100 лет назад, когда в апреле 1908 года в результате разлива Москвы-реки и Яузы уровень воды поднялся на 9 метров. В итоге была затоплена пятая часть города. В память об этом событии на доме №4, строение 1 по Якиманской набережной установлена табличка, отмечающая предельный уровень при наводнении.

© РИА Новости / РИА Новости
4 из 8

Наводнение продолжалось пять дней. Почти 100 километров улиц и переулков ушли под воду. Из полуторамиллионного населения города пострадало около 200 тысяч. Было разрушено и повреждено 25 тысяч построек. Жителей столицы развозили лодочники, а состоятельные граждане брали судна в прокат и катались.

© РИА Новости / М. Парийский
5 из 8

Следующие наводнения немного уступали бедствию 1908 года. С 20 по 22 апреля 1926 года, одновременно с максимальным напором паводковых вод, на столицу и окрестности обрушились мощные ливни. Москва-река поднялась почти на 8 метров, затопив кварталы Замоскворечья и Хамовников. Последнее крупное наводнение на Москве-реке в черте города произошло в 1931 году, когда воды поднялась до отметки 6,8 метра. Дальнейшие потопы уже таких масштабов не имели.

© РИА Новости / Лев Поликашин
6 из 8

В середине XX века в Подмосковье были сооружены Истринское, Можайское, Рузское и Озернинское водохранилища, которые регулировали речные стоки. После этого крупные разливы на Москве-реке прекратились.

© РИА Новости / Лев Поликашин
7 из 8

Кроме Москвы-реки, из берегов выходили и другие реки в черте города. Яуза неоднократно затапливала прилегающие к ней улицы. Кроме весенних паводков и дождей, дополнительной причиной наводнений были кирпичные мосты через нее в виде сводчатых труб недостаточного сечения. Весенние наводнения на Яузе происходили в 1951, 1952, 1955 и 1957 годах. Позднее взамен старых были сооружены высокие железобетонные мосты, а берега реки укрепили железобетонными стенками.

© РИА Новости / Владимир Костюков
8 из 8

В последние годы Москва не превращается в аналог российской Венеции благодаря городской системе ливневой канализации. Уличный сток, попадая в нее, проходит несколько ступеней очистки и только после этого сбрасывается в столичные реки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПогодаПетр БирюковМоскваОбщество
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