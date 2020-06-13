В Москве более 40 деревьев упали из-за непогоды

Следующие наводнения немного уступали бедствию 1908 года. С 20 по 22 апреля 1926 года, одновременно с максимальным напором паводковых вод, на столицу и окрестности обрушились мощные ливни. Москва-река поднялась почти на 8 метров, затопив кварталы Замоскворечья и Хамовников. Последнее крупное наводнение на Москве-реке в черте города произошло в 1931 году, когда воды поднялась до отметки 6,8 метра. Дальнейшие потопы уже таких масштабов не имели.