В Москве более 40 деревьев упали из-за непогоды

Несмотря на майские дожди, городская система водоотведения справилась со сверхнормативным количеством осадков. Как отметили в "Мосводостоке", все заявки по скоплениям воды, которые поступали в центральную диспетчерскую службу компании, оперативно отработаны. На каждый адрес была направлена аварийная бригада для проведения необходимых работ.
Несмотря на майские дожди, городская система водоотведения справилась со сверхнормативным количеством осадков. Как отметили в "Мосводостоке", все заявки по скоплениям воды, которые поступали в центральную диспетчерскую службу компании, оперативно отработаны. На каждый адрес была направлена аварийная бригада для проведения необходимых работ.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, аварийные службы ГБУ "Автомобильные дороги", "Мосводоканала" и "Мосводостока" работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад. При этом все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, аварийные службы ГБУ "Автомобильные дороги", "Мосводоканала" и "Мосводостока" работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад. При этом все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
Гораздо внушительней стихия прошлась по городу более 100 лет назад, когда в апреле 1908 года в результате разлива Москвы-реки и Яузы уровень воды поднялся на 9 метров. В итоге была затоплена пятая часть города. В память об этом событии на доме №4, строение 1 по Якиманской набережной установлена табличка, отмечающая предельный уровень при наводнении.
Гораздо внушительней стихия прошлась по городу более 100 лет назад, когда в апреле 1908 года в результате разлива Москвы-реки и Яузы уровень воды поднялся на 9 метров. В итоге была затоплена пятая часть города. В память об этом событии на доме №4, строение 1 по Якиманской набережной установлена табличка, отмечающая предельный уровень при наводнении.
Наводнение продолжалось пять дней. Почти 100 километров улиц и переулков ушли под воду. Из полуторамиллионного населения города пострадало около 200 тысяч. Было разрушено и повреждено 25 тысяч построек. Жителей столицы развозили лодочники, а состоятельные граждане брали судна в прокат и катались.
Наводнение продолжалось пять дней. Почти 100 километров улиц и переулков ушли под воду. Из полуторамиллионного населения города пострадало около 200 тысяч. Было разрушено и повреждено 25 тысяч построек. Жителей столицы развозили лодочники, а состоятельные граждане брали судна в прокат и катались.
Следующие наводнения немного уступали бедствию 1908 года. С 20 по 22 апреля 1926 года, одновременно с максимальным напором паводковых вод, на столицу и окрестности обрушились мощные ливни. Москва-река поднялась почти на 8 метров, затопив кварталы Замоскворечья и Хамовников. Последнее крупное наводнение на Москве-реке в черте города произошло в 1931 году, когда воды поднялась до отметки 6,8 метра. Дальнейшие потопы уже таких масштабов не имели.
Следующие наводнения немного уступали бедствию 1908 года. С 20 по 22 апреля 1926 года, одновременно с максимальным напором паводковых вод, на столицу и окрестности обрушились мощные ливни. Москва-река поднялась почти на 8 метров, затопив кварталы Замоскворечья и Хамовников. Последнее крупное наводнение на Москве-реке в черте города произошло в 1931 году, когда воды поднялась до отметки 6,8 метра. Дальнейшие потопы уже таких масштабов не имели.
В середине XX века в Подмосковье были сооружены Истринское, Можайское, Рузское и Озернинское водохранилища, которые регулировали речные стоки. После этого крупные разливы на Москве-реке прекратились.
В середине XX века в Подмосковье были сооружены Истринское, Можайское, Рузское и Озернинское водохранилища, которые регулировали речные стоки. После этого крупные разливы на Москве-реке прекратились.
Кроме Москвы-реки, из берегов выходили и другие реки в черте города. Яуза неоднократно затапливала прилегающие к ней улицы. Кроме весенних паводков и дождей, дополнительной причиной наводнений были кирпичные мосты через нее в виде сводчатых труб недостаточного сечения. Весенние наводнения на Яузе происходили в 1951, 1952, 1955 и 1957 годах. Позднее взамен старых были сооружены высокие железобетонные мосты, а берега реки укрепили железобетонными стенками.
Кроме Москвы-реки, из берегов выходили и другие реки в черте города. Яуза неоднократно затапливала прилегающие к ней улицы. Кроме весенних паводков и дождей, дополнительной причиной наводнений были кирпичные мосты через нее в виде сводчатых труб недостаточного сечения. Весенние наводнения на Яузе происходили в 1951, 1952, 1955 и 1957 годах. Позднее взамен старых были сооружены высокие железобетонные мосты, а берега реки укрепили железобетонными стенками.
В последние годы Москва не превращается в аналог российской Венеции благодаря городской системе ливневой канализации. Уличный сток, попадая в нее, проходит несколько ступеней очистки и только после этого сбрасывается в столичные реки.
В последние годы Москва не превращается в аналог российской Венеции благодаря городской системе ливневой канализации. Уличный сток, попадая в нее, проходит несколько ступеней очистки и только после этого сбрасывается в столичные реки.
Несмотря на майские дожди, городская система водоотведения справилась со сверхнормативным количеством осадков. Как отметили в "Мосводостоке", все заявки по скоплениям воды, которые поступали в центральную диспетчерскую службу компании, оперативно отработаны. На каждый адрес была направлена аварийная бригада для проведения необходимых работ.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, аварийные службы ГБУ "Автомобильные дороги", "Мосводоканала" и "Мосводостока" работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад. При этом все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
Гораздо внушительней стихия прошлась по городу более 100 лет назад, когда в апреле 1908 года в результате разлива Москвы-реки и Яузы уровень воды поднялся на 9 метров. В итоге была затоплена пятая часть города. В память об этом событии на доме №4, строение 1 по Якиманской набережной установлена табличка, отмечающая предельный уровень при наводнении.
Наводнение продолжалось пять дней. Почти 100 километров улиц и переулков ушли под воду. Из полуторамиллионного населения города пострадало около 200 тысяч. Было разрушено и повреждено 25 тысяч построек. Жителей столицы развозили лодочники, а состоятельные граждане брали судна в прокат и катались.
Следующие наводнения немного уступали бедствию 1908 года. С 20 по 22 апреля 1926 года, одновременно с максимальным напором паводковых вод, на столицу и окрестности обрушились мощные ливни. Москва-река поднялась почти на 8 метров, затопив кварталы Замоскворечья и Хамовников. Последнее крупное наводнение на Москве-реке в черте города произошло в 1931 году, когда воды поднялась до отметки 6,8 метра. Дальнейшие потопы уже таких масштабов не имели.
В середине XX века в Подмосковье были сооружены Истринское, Можайское, Рузское и Озернинское водохранилища, которые регулировали речные стоки. После этого крупные разливы на Москве-реке прекратились.
Кроме Москвы-реки, из берегов выходили и другие реки в черте города. Яуза неоднократно затапливала прилегающие к ней улицы. Кроме весенних паводков и дождей, дополнительной причиной наводнений были кирпичные мосты через нее в виде сводчатых труб недостаточного сечения. Весенние наводнения на Яузе происходили в 1951, 1952, 1955 и 1957 годах. Позднее взамен старых были сооружены высокие железобетонные мосты, а берега реки укрепили железобетонными стенками.
В последние годы Москва не превращается в аналог российской Венеции благодаря городской системе ливневой канализации. Уличный сток, попадая в нее, проходит несколько ступеней очистки и только после этого сбрасывается в столичные реки.