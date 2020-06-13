Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200613/1572877652.html
Во Вьетнаме грузовик въехал в продавцов на рынке
2020-06-13T10:15
вьетнам
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/103867/27/1038672783_0:0:1536:864_1200x0_80_0_0_1bde12cb95766f1d37b2252033ca803d.jpg
вьетнам
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572877652.html?chat_room_id=1572877652
Новости
ru-RU
401
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/103867/27/1038672783_0:0:1536:864_1200x0_80_0_0_1bde12cb95766f1d37b2252033ca803d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/103867/27/1038672783_157:0:1522:1024_1200x0_80_0_0_32d48db3c042b35adbd03845ffcd9f04.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/103867/27/1038672783_327:0:1351:1024_1200x0_80_0_0_b97c1a391e89fd55005d9d7e75de9443.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вьетнам, в мире

Во Вьетнаме грузовик въехал в продавцов на рынке

10:15 13.06.2020
401
© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи во Вьетнаме
Автомобиль скорой помощи во Вьетнаме
© Flickr / Ian Fuller
Автомобиль скорой помощи во Вьетнаме. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Грузовик въехал в торговцев на рынке в южной вьетнамской провинции Дакнонг: пять человек погибли, пятеро получили травмы и находятся в критическом состоянии, сообщает издание VN Express.
Авария произошла примерно в 6.00 по местному времени (02.00 мск) в округе Дакмил. Грузовик врезался в другой грузовой автомобиль и снес несколько мотоциклов, стоявших на обочине. Затем машина въехала на рынок, опрокинулась и придавила несколько человек, в основном продавцов.
По данным издания, три человека погибли на месте, семерых отправили в больницу в соседнюю провинцию Даклак, в больнице двое скончались от травм, состояние пятерых оценивается как критическое. Все пятеро погибших - женщины-продавцы в возрасте от 43 до 60 лет.
Председатель округа сообщил журналистам, что, по предварительным данным, водитель потерял управление над грузовиком, у которого спустило колесо. Водитель задержан, у него взяты тесты на наркотики и алкоголь.
000401
Обсудить 0
ВьетнамВ мире
Рекомендуем
Пожар на газораспределительной станции в Казани
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
Машина шерифа на дороге в Хьюстоне, штат Техас
В Техасе восемь человек пострадали из-за стрельбы в баре
Тушение пожара на газораспределительной станции в Казани
В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
В Афганистане не менее восьми человек погибли при вооруженном нападении
Скорая помощь в Афганистане
Почти 90 жителей Афганистана погибли при нападениях талибов за две недели
Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара
На Афоне загорелся лес
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
Индия вышла на четвертое место по числу случаев COVID-19
Пожарная машина на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
В Казани потушили пожар на газохранилище
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
В Тулоне потушили пожар на атомной подлодке
Автомобили полиции
В Москве избили киргизского дипломата, сообщили СМИ
Автомобиль медицинской помощи в Китае
На востоке Китая на шоссе взорвалась автоцистерна
Последствия сильного ветра с дождем в Днепре, Украина
В Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков
На месте крушения легкомоторного самолета в Кинельском районе Самарской области
При падении самолета в Самарской области погибли два пилота
Мобильный телефон
Япония внедрит приложение для выявления круга заболевших COVID-19
Полицейский в Афганистане
В Афганистане семь силовиков погибли при атаке талибов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
22:15Адвокат рассказал, почему семья Захарова не приняла извинения Ефремова
Лента новостейМолния