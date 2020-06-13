https://ria.ru/20200613/1572877652.html
Во Вьетнаме грузовик въехал в продавцов на рынке
2020-06-13T10:15
2020-06-13T10:15
вьетнам
в мире
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вьетнам, в мире
Во Вьетнаме грузовик въехал в продавцов на рынке
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Грузовик въехал в торговцев на рынке в южной вьетнамской провинции Дакнонг: пять человек погибли, пятеро получили травмы и находятся в критическом состоянии, сообщает издание VN Express.
Авария произошла примерно в 6.00 по местному времени (02.00 мск) в округе Дакмил. Грузовик врезался в другой грузовой автомобиль и снес несколько мотоциклов, стоявших на обочине. Затем машина въехала на рынок, опрокинулась и придавила несколько человек, в основном продавцов.
По данным издания, три человека погибли на месте, семерых отправили в больницу в соседнюю провинцию Даклак, в больнице двое скончались от травм, состояние пятерых оценивается как критическое. Все пятеро погибших - женщины-продавцы в возрасте от 43 до 60 лет.
Председатель округа сообщил журналистам, что, по предварительным данным, водитель потерял управление над грузовиком, у которого спустило колесо. Водитель задержан, у него взяты тесты на наркотики и алкоголь.