Во Вьетнаме грузовик въехал в продавцов на рынке

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Грузовик въехал в торговцев на рынке в южной вьетнамской провинции Дакнонг: пять человек погибли, пятеро получили травмы и находятся в критическом состоянии, сообщает издание Грузовик въехал в торговцев на рынке в южной вьетнамской провинции Дакнонг: пять человек погибли, пятеро получили травмы и находятся в критическом состоянии, сообщает издание VN Express.

Авария произошла примерно в 6.00 по местному времени (02.00 мск) в округе Дакмил. Грузовик врезался в другой грузовой автомобиль и снес несколько мотоциклов, стоявших на обочине. Затем машина въехала на рынок, опрокинулась и придавила несколько человек, в основном продавцов.

По данным издания, три человека погибли на месте, семерых отправили в больницу в соседнюю провинцию Даклак, в больнице двое скончались от травм, состояние пятерых оценивается как критическое. Все пятеро погибших - женщины-продавцы в возрасте от 43 до 60 лет.